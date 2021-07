Michael Poulsen a écrit le prochain album de Volbeat dans « seulement trois mois »

Dans une nouvelle interview avec l’Allemand Rock Antenne, VOLBEAT guitariste/chanteur Michael Poulsen a parlé des sessions d’écriture pour le suivi du groupe à 2019 “Retourner, Rejouer, Rebondir” LP. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Eh bien, quand nous avons entendu qu’il n’était pas possible de faire une tournée [due to the coronavirus pandemic], et personne ne savait quand nous pourrions reprendre la route, c’était du genre : ‘D’accord, alors qu’est-ce qu’on fait maintenant ?’ Et il n’y avait rien d’autre [for us to do but write].

“Je dois être honnête: j’ai apprécié mon temps à la maison avec mes enfants et ma fiancée, ma famille. J’adore ça; je n’étais pas à la maison depuis si longtemps. Donc, pouvoir le faire a été une bénédiction. Je suis très satisfait de ma vie à la maison, mais j’ai aussi hâte de reprendre la route. Donc, en gros, on s’est dit : ” Tu sais quoi ? Il n’y a aucune raison de rester assis à ne rien faire. ” Alors j’ai juste commencé à écrire un nouvel album. Et j’avais tellement d’énergie, parce que cette énergie était censée être utilisée sur la route, sur scène, et j’ai utilisé toute cette énergie pour rester dans une bulle et écrire le nouvel album. Normalement, je peut être dans 10 bulles différentes quand j’écris ces albums. Parfois, il faut un an et demi pour écrire un album, parce qu’ensuite vous êtes en tournée et vous n’avez pas tellement de pauses pour rentrer à la maison et écrire. Cette fois, je suis resté dans une bulle, et il ne m’a fallu que trois mois pour écrire l’album et poser toutes les guitares et toutes les paroles et tout. Et j’étais tellement inspiré ; je n’ai jamais regardé en arrière. Et chaque fois que nous avions une répétition – nous répétions deux fois par semaine – j’avais une nouvelle chanson. Et c’était comme si c’était comme ça que nous faisions à l’époque pour certains des premiers disques. C’est à peu près comme ça que nous l’avons fait. C’était comme si nous avions 17 ans [or] 18 ans à nouveau. Et ces chansons viennent de venir [so quickly].”

Concernant la direction musicale du nouveau VOLBEAT l’album et comment il se compare aux chansons récemment sorties du groupe “Attends une minute ma fille” et “Dagen Fûr”, Michael dit : “C’est le plus lourd VOLBEAT enregistrement à ce jour. Les deux singles qui sont sortis maintenant — je suis très, très fier d’eux ; ce sont des chansons de pur rock – mais elles ne représentent pas vraiment le reste du matériel. Il y a une bonne raison pour laquelle nous avons sorti ces deux chansons maintenant. C’est l’été. Les gens ont besoin de lumière. Ils ont besoin d’énergie positive. Ils ont besoin de bonnes vibrations, de bonne humeur. Et je pense que ces deux chansons ont tout ce genre de choses.”

Demandé si le nouveau VOLBEAT les chansons sont aussi lourdes que “Evelyne”, qui figurait à l’origine sur l’album du groupe en 2010 “Au-delà de l’enfer/au-dessus du ciel”, Michael a dit : « Il y a définitivement des trucs aussi lourds que ‘Evelyne’ – aucun doute là dessus. Je ne dirais pas beaucoup plus que ça. Mais il y a définitivement des trucs aussi lourds que ‘Evelyne’. Et il y a des trucs qui te ramèneront à l’ancien SABBAT NOIR avec Ronnie James Dio, tôt METALLIQUE, même certains anciens DÉCÈS inspiration, vieux LANCEUR DE BOULON inspiration. Donc, certaines de ces chansons classiques de groupes de heavy old-school. Bien sûr, il y a définitivement des trucs qui sonnent tôt BOUGIE. Donc, il va y avoir beaucoup de tonnerre et d’éclairs pour le reste du matériel.”

“Attends une minute ma fille” comprend un saxophoniste Doug Corcoran et pianiste Raynier Jacob Jacildo, qui jouent tous les deux avec JD McPherson‘s band et a déjà joué avec VOLBEAT sur les années 2019 “Mourir pour vivre (feat. Neil Fallon)”. Chanteur Mia Maja, qui travaille avec le groupe depuis “Scellez l’affaire & Let’s Boogie”, apparaît également sur les choeurs. “Dagen Fûr” présente des voix d’invités d’un artiste danois Stine Bramsen, qui est connue pour son travail en solo ainsi que pour être membre du groupe ALPHABEAT. La chanson, dans la tradition de “Le conte du jardin”, “Peut-être I Hofteholder” et “Pour Evigt”, contient des paroles en anglais et en danois, et marque la première chanson commercialisée qui présente Stine chanter dans son danois natal.

Plus tôt cette semaine, VOLBEAT a annoncé ses premiers spectacles en tête d’affiche depuis près de deux ans. Ponctué par des apparitions en festival à Roche rebelle (Orlando, Floride : 23 septembre 2021) et Réplique festival (Sacramento, Californie : 8 octobre 2021), la série de huit dates verra le groupe arriver dans des villes comme Atlanta, San Diego et Los Angeles (dates complètes ci-dessous). Invités spéciaux LE HU, TEMPLE JUMELLE et DÉCHETS MUNICIPAUX se joindra à eux pour certaines dates. Les billets seront mis en vente le vendredi 23 juillet à 10 h, heure locale.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).