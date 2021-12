Michael Poulsen de Volbeat sur la création d’un nouvel album de Death Metal : « Ça va arriver un jour »

Dans une nouvelle interview avec le Finlandais Chaoszine, VOLBEAT leader Michael Poulsen, qui jouait du metal extrême avec son premier groupe, DOMINE, au début des années 90, a déclaré qu’il n’exclurait pas un retour au death metal à l’avenir. « Cela va arriver un jour, je ne sais juste pas quand », a-t-il déclaré. « Ça va être à un moment où je sens que c’est le bon moment où je suis juste inspiré pour faire ça. J’ai tellement de bons amis dans la communauté du death metal, et j’ai parlé à beaucoup d’entre eux. sais que ça va arriver. Je ne sais pas quand. «

De retour en 2011, Poulsen Raconté Pic sonore à propos de sa pré-VOLBEAT agir : « [DOMINUS] était en métal droit. Sur le troisième album, nous commencions à flirter avec un peu de rock ‘n’ roll. Ce que je voulais faire, c’était garder la porte grande ouverte et voir ce qui se passait. Je ne voulais pas me peindre dans un coin. Si je voulais qu’une chanson commence comme une chanson country et la laisse éclater en une chanson metal, c’est ce que j’ai fait. En ce moment, cela vient très naturellement. C’est la chose la plus importante – que vous ne vous asseyiez pas et n’essayiez pas trop fort de le provoquer hors de vous. Cela doit venir comme un flux normal, et c’est en fait ce qui s’est passé. »

Le mois dernier, Poulsen a confirmé que VOLBEATla nouvelle chanson de « Devenir » est un « hommage » au légendaire groupe de death metal suédois ENTERRÉ, dont le chanteur Lars-Göran « LG » Petrov est décédé il y a neuf mois après une bataille contre le cancer des voies biliaires. Il avait 49 ans. « Devenir » est tiré de VOLBEATle huitième album studio de , « Serviteur de l’esprit », qui est dû le 3 décembre via Archives de la République.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).