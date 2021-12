Michael Poulsen dit que l’influence de Black Sabbath sur le nouvel album de Volbeat est « évidente »

Lors d’une récente apparition sur « Coup de fouet », la KLOS émission de radio animée par Jackie entièrement en métal, VOLBEAT leader Michael Poulsen a parlé de l’inspiration musicale du huitième album studio du groupe, « Serviteur de l’esprit », sorti le 3 décembre via Archives de la République.

« Si vous regardez le côté le plus lourd du matériau, il est évident que c’est beaucoup de vieux SABBAT NOIR inspiration – plus de la [Ronnie James] Dio passé et du Tony Martin [era] de SABBAT NOIR, a-t-il dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « J’aime le Ozzy [Osbourne] matériel, mais vous pouvez certainement entendre l’inspiration de la SABBAT NOIR Dio et Tony Martin ère. Et il y a aussi des influences death metal assez old-school, comme DÉCÈS et LANCEUR DE BOULON et ENTERRÉ; vous pouvez certainement entendre cela entre les deux. Et tôt METALLIQUE également. Et quand nous faisons ce genre de pièces, nous avons toujours cette inspiration rock and roll des années 50 qui vient de Elvis Presley, Jerry Lee Lewis et Petit Richard, et quelques éléments punk qui pourraient vous ramener à certains des RAMONES trucs et genre vraiment plus sombre de CRAMPES des trucs. »

VOLBEAT‘s « Le bleu du fusil de chasse » unique, qui est tiré de « Serviteur de l’esprit », maintient la fente n° 1 sur les deux Panneau d’affichage Les charts Mainstream Rock et Mediabase Active Rock, le dixième top chart du groupe, et cimentent le record du groupe pour avoir le plus de singles n ° 1 sur le palmarès Mainstream Rock par un artiste basé en dehors de l’Amérique du Nord.

Revolver appelé « Serviteur de l’esprit » « excellent… le plus sombre et le plus lourd VOLBEAT pour le moment. » Pour le LP, le groupe, qui se compose de Poulsen, Jon Larsen (tambours), Rob Caggiano (guitares) et Kaspar Boye Larsen (basse), a fait monter d’un cran sa signature heavy metal, psychobilly et punk ‘n’ roll tout en présentant Poulsenla grande capacité d’écriture de chansons et de narration. « Rarement un groupe à succès a-t-il sonné aussi vorace », dit Kerrang ! revue de l’album.

« Serviteur de l’esprit » a été écrit et enregistré pendant la fermeture et la quarantaine rendues nécessaires par la pandémie de COVID-19. Le LP comprend le « double baril » des chansons d’été que le groupe a sorti en juin dernier : « Attends une minute ma fille » et « Dagen Fûr » (avec Stine Bramsen), dont le premier est devenu le neuvième single numéro un du groupe sur le Panneau d’affichage Graphique de rock grand public.

VOLBEAT a accumulé près de trois milliards de streams cumulés au cours de sa carrière, décroché une « Meilleure performance métal » Grammy candidature pour « Chambre 24 » (avec Roi Diamant) de 2014 acclamé (et vendeur d’or) « Hommes hors-la-loi et dames louches », et a remporté plusieurs Danish Music Awards.

Depuis sa création en 2001, VOLBEAT est passé des clubs de Copenhague à des scènes phares du monde entier, y compris le célèbre stade Telia Parken au Danemark (devenant le seul artiste national à avoir vendu la salle). Au cours de sept albums records, le groupe a décroché des chansons numéro un (y compris neuf n ° 1 sur le palmarès US Mainstream Rock et comptant, le plus grand nombre de groupes basés en dehors de l’Amérique du Nord), des certifications multi-platine, des récompenses et des distinctions partout sur la planète. Plus récemment, ils ont contribué à une reprise de « Ne marchez pas sur moi » à « La liste noire de Metallica », avec tous les bénéfices de la piste bénéficiant METALLIQUE‘s Tout dans mes mains fondation et le Børne Cancer Fonden du Danemark.

Crédit photo: Ross Halfin



