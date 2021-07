Michael Poulsen : Le prochain Lp de Volbeat est « définitivement l’album le plus heavy que nous ayons jamais fait »

VOLBEAT guitariste/chanteur Michael Poulsen a parlé au 94,9 Le Rocher Toronto station de radio sur les chansons récemment publiées du groupe “Attends une minute ma fille” et “Dagen Fûr”. Les deux pistes, VOLBEATla première nouvelle musique de depuis l’album de 2019 “Retourner, Rejouer, Rebondir”, ont été enregistrés alors que le monde était bloqué pendant la pandémie. Poulsen, Jon Larsen (batterie) et Kaspar Boye Larsen (basse) ont enregistré leurs parties avec le producteur de longue date Jacob Hansen au Danemark, tandis que Rob Caggiano (guitare) travaillait à distance depuis New York.

“[‘Wait A Minute My Girl’ is] à peu près une vieille chanson que j’ai écrite il y a longtemps ; je ne l’ai juste pas fini [until last year], ” Michael révélé (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Cela ne dit pas grand-chose sur l’album à venir, qui sortira plus tard cette année. Parce que l’album à venir est probablement le disque le plus heavy que nous ayons jamais fait. Il y a beaucoup de riffs lourds, comme les vieux SABBAT NOIR, tôt METALLIQUE, même du death metal là-dedans. Mais ces deux singles que nous avons sortis, ils ne représentent pas vraiment l’album. Mais cette piste ‘Attends une minute ma fille’ est un rocker pur. C’est très inspiré de Jerry Lee Lewis, Petit Richard, RAMONES – ce genre de choses combinées. Et c’était juste une de ces chansons qui avait du sens à sortir pendant l’été parce que tout le monde attendait quelque chose de nouveau, quelque chose de positif. Tout le monde est resté à la maison à cause de COVID et de tout. Nous avons donc pensé que ce morceau serait une bonne idée de sortir. C’est positif. Il a toutes ces couleurs estivales dont vous avez besoin pour être de bonne humeur. Cela représente en quelque sorte VOLBEAT dans cet élément des années 50-60 où vous pouvez certainement entendre le Jerry Lee Lewis, Petit Richard, RAMONES inspiration. Et c’est juste une chanson de bien-être. Et je me sens très bien avec ça. J’en suis très fier. Mais, comme je l’ai dit, cela ne représente pas vraiment l’album complet, car l’album complet est définitivement l’album le plus heavy que nous ayons jamais fait. Et cette chanson ressemble plus à un air pop-rock, rock and roll des années 50 avec des éléments punk.”

Il a ajouté plus tard : “[‘Wait A Minute My Girl’] n’est qu’un des morceaux du nouvel album qui apporte juste un peu de lumière. Mais il y aura beaucoup de tonnerre et d’éclairs pour le reste du matériel. Il y a quelques chansons rock and roll optimistes, directes, mais je dirais que probablement 85 % du nouvel album – qui a été fait depuis décembre, en fait – c’est assez lourd.”

Dans une récente interview avec le journaliste musical brésilien Igor Miranda, VOLBEAT le batteur Jon Larsen on lui a demandé s’il y avait du vrai à PoulsenL’affirmation précédente de , selon laquelle le nouveau matériel du groupe s’annonçait plus agressif et plus orienté thrash que les deux derniers LP. Il a répondu: “Eh bien, c’est définitivement plus lourd – laissez-moi le dire ainsi. Je ne dirais pas vraiment que cela est plus agressif. C’est peut-être – je ne suis pas vraiment sûr – mais c’est définitivement un peu du vieux millésime VOLBEAT éléments lourds à elle. Il y a certainement des chansons vraiment heavy dessus. Ouais, il y a peut-être un peu de thrash là-dessus aussi, peut-être même une petite aventure dans le death metal suédois. Un peu, oui. N’ayez pas trop peur, cependant. Mais, oui, je pense que c’est un album très mitigé, parce que vous avez certainement le son le plus lourd. Nous avons toujours les chansons les plus joyeuses, punk, peut-être même pop, si vous voulez l’appeler ainsi. Et il y a aussi, je pense, quelques surprises là-bas qui feront certainement dire aux gens: “D’accord, je ne l’avais pas vu venir.” Mais, oui, je pense qu’il a définitivement un mélange de tout ce que nous avons fait jusqu’à présent. Et l’ambiance de l’album, je pense que ça sonne peut-être plus spontané cette fois, peut-être. Et il a certainement quelques clins d’œil et clins d’œil à notre passé. Mais, oui, “lourd” est probablement le bon mot pour cela.”

“Attends une minute ma fille” comprend un saxophoniste Doug Corcoran et pianiste Raynier Jacob Jacildo, qui jouent tous les deux avec JD McPherson‘s band et a déjà joué avec VOLBEAT sur les années 2019 “Mourir pour vivre (feat. Neil Fallon)”. Chanteur Mia Maja, qui travaille avec le groupe depuis “Scellez l’affaire & Let’s Boogie”, apparaît également sur les choeurs. “Dagen Fûr” présente des voix d’invités d’un artiste danois Stine Bramsen, qui est connue pour son travail en solo ainsi que pour être membre du groupe ALPHABEAT. La chanson, dans la tradition de “Le conte du jardin”, “Peut-être I Hofteholder” et “Pour Evigt”, contient des paroles en anglais et en danois, et marque la première chanson commercialisée qui présente Stine chanter dans son danois natal.



