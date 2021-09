Michael Rapaport partage une vidéo montrant un ours pénétrant dans la voiture de sa mère

Michael RapaportLa mère de s’était réveillée brutalement ce week-end – ou du moins, sa voiture l’était, de toute façon… parce qu’elle a été violée par un ours géant, et MR a tout filmé.

Le comédien a posté des images qui le montrent apparemment en train d’enregistrer un énorme ours brun par effraction dans ce qu’il dit être le camion de sa mère … qui est garé quelque part sur un terrain. On ne sait pas exactement où cela s’est passé, mais Mike était aux premières loges de l’action sauvage.

Un ours vient de faire irruption dans la voiture de ma mère.

Un vrai battement dans ma vraie voiture de maman.

WTF se passe ici. Revivez tout le drame sur mon Podcast @iamrapaport ici :https://t.co/2uyPl9fTwW pic.twitter.com/jfwbgph0Z4 – MichaelRapaport (@MichaelRapaport) 5 septembre 2021 @MichaelRapaport

Vérifiez-le … vous voyez la bête essayer de se frayer un chemin dans la fenêtre latérale du conducteur, et elle est finalement capable de se hisser à travers ce qui semble être une fenêtre ouverte.

Pendant ce temps, on entend Rapaport appeler sa propre maman ours au téléphone pour lui en parler … et les blagues commencent à voler. Il crie constamment “Ma!” tout en essayant de relayer qu’un ours réel est, en fait, en train d’entrer dans son fouet juste à ce moment-là … pas Yogi ou un joueur de football.

C’est assez hilarant … mais nous ne savons pas vraiment ce qui s’est passé ensuite, car Mike nous a laissés sur un cliffhanger, disant qu’il raconterait le drame sur son Podcast – ce qu’il n’a pas encore fait.

Restez à l’écoute …