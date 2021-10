Michael Saul Dell commente favorablement la technologie blockchain et garde le silence sur Bitcoin

TL;Répartition DR

Le PDG de Dell a déclaré que la technologie blockchain est sous-estimée et a besoin de plus de reconnaissance. Michael Dell a refusé de commenter Bitcoin.

Michael Saul Dell est l’un des plus grands noms au monde car il est président, PDG et fondateur de l’une des plus grandes entreprises technologiques au monde, Dell Technologies. Dans une récente interview avec le New York Times, Dell a clairement indiqué que la technologie blockchain est «sous-estimée».

Ses commentaires sont en faveur de l’explosion de la blockchain à laquelle nous assistons en ce moment. L’ensemble de l’industrie de la blockchain a connu une augmentation de l’adoption, car les jeux de blockchain, les NFT, sont des produits phares. Même des entreprises comme Auto1 FT commencent à ouvrir leurs portes au financement automobile basé sur la blockchain.

Michael Saul Dell pas en faveur du Bitcoin ?

Le commentaire sur la technologie blockchain du milliardaire a suscité l’intérêt de l’intervieweur, qui a enchaîné avec une question concernant le roi des crypto-monnaies, Bitcoin. Michael Saul Dell a donné une étrange réponse dans sa manche en complétant sa déclaration par « Je ne sais pas vraiment ».

Bien qu’historiquement parlant, Michael Saul Dell a dirigé la principale entreprise de technologie Dell avait activement participé à l’adoption de Bitcoin en 2014. Dell s’est associé à la principale bourse de crypto-monnaie Coinbase pour accepter les paiements Bitcoin en échange de ses services. Malgré sa position neutre sur les actifs cryptographiques, Dell a été parmi les premières entreprises à accepter la cryptographie.

Que disent les autres investisseurs ?

L’acceptation générale de la blockchain et la relative facilité que la technologie a apportée ne sont pas cachées. Mais, c’est encore le début. S’exprimant sur les crypto-monnaies, Warren Buffett, autrefois l’homme le plus riche du monde, considère que l’investissement dans les crypto-monnaies n’est que du jeu numérique.

Michael Saul Dell maintient la neutralité en ce qui concerne les crypto-monnaies, mais son position positive sur la technologie basée sur la blockchain laisse entendre qu’il pourrait avoir quelque chose dans sa manche à l’avenir. Alors que l’inflation du dollar américain atteint des sommets historiques, la présence de Bitcoin semble apporter une aide à tous les pays et investisseurs qui en souffrent.

La capitalisation boursière de Bitcoin a déjà atteint 1 000 milliards de dollars, soit 10 fois par rapport à celle de Dell. Cet exploit parle en effet de lui-même.

