Michael Saylor apporte le tonnerre au podcast vénézuélien uniquement en bitcoins

Si quelqu’un fait sa part, c’est Michael Saylor. Le PDG de MicroStrategy a prouvé qu’il était un gars empathique en partageant ses connaissances sur un podcast de taille moyenne qui est généralement en espagnol. Saylor a parlé des problèmes du jour et a révélé des secrets jamais entendus auparavant. Que pensez-vous du Salvador ? Qu’en est-il du tristement célèbre Conseil minier ? MicroStrategy est-il dans une position vulnérable ? Lisez la suite pour ces réponses et plus encore.

L’une des premières lignes de Michael Saylor est : « Je pense que la prochaine décennie se concentrera sur la transformation numérique de l’immobilier. « Après ça, c’est un joyau après l’autre.

[contenido incrustado]

Que sait Michael Saylor de la situation au Venezuela ?

Le podcast s’appelle “Satoshi En Venezuela”. L’épisode s’intitule “Bitcoin est un espoir pour le Venezuela”. Étant donné que ce nom dérive d’une citation de Michael Saylor, il semble que la première question était un pourquoi déguisé en comment.

Comment est l’espoir de Bitcoin pour le Venezuela?

« Maintenant, vous pouvez mettre votre propriété dans un Bitcoin et mettre le Bitcoin sur votre appareil mobile. Et je pense que la raison qui représente un espoir pour le monde est que huit milliards de personnes pourront s’offrir un appareil mobile. Et 8 milliards de personnes peuvent posséder des biens sur l’appareil mobile. Bitcoin est comme une banque dans le cyberespace gérée par un logiciel incorruptible. »

Cela semble incroyable, mais pourquoi Bitcoin est-il bon pour le Venezuela en particulier ?

«Eh bien, chaque économie fonctionne mieux si elle a une banque incorruptible qui permet à chacun de stocker son énergie monétaire. Aide à restaurer la rationalité et la perspective à long terme. L’espoir, c’est de croire que dans une décennie, votre vie sera meilleure qu’elle ne l’est maintenant.”

Belle. Michael Saylor estime également que pour que cela fonctionne, « nous devons donner des droits de propriété aux personnes. Et nous devons leur donner la possibilité de stocker leur énergie bon marché dans quelque chose dont ils ont le contrôle. Par là, il entend Bitcoin et uniquement Bitcoin.

Tableau des prix BTC sur Coinbase | Source : BTC/USD sur TradingView.com

La volatilité du Bitcoin affecte-t-elle MicroStrategy ? À quoi ressemble votre livre de jeu ?

Sa société, MicroStrategy, a été la première à mettre Bitcoin à son bilan. Et puis ils ont continué à faire leurs courses et à acheter. « Fondamentalement, nous convertissons notre fonds de roulement de l’actif le plus faible à l’actif le plus solide », explique Michale Saylor. Ensuite, il vous donne sa stratégie play-by-play :

La façon dont nous gérons la volatilité est de nous assurer d’avoir suffisamment d’argent pour payer toutes nos factures pour les 12 prochains mois, en fonction de toute volatilité. Par conséquent, nous n’aurions jamais besoin de liquider un Bitcoin à moins d’avoir un événement sur cent. Donc, nous pourrions vendre un peu pour payer nos factures, mais cela ne s’est pas produit avant. »

Attendez des scénarios raisonnables. D’autres devises seront imprimées et imprimées. Il n’y aura que 21 millions de bitcoins. De nombreuses entreprises et particuliers intégreront le protocole Bitcoin. Donc, ce n’est pas si risqué. Sur le long terme, il s’agit d’une « stratégie d’entreprise responsable. « Ce serait risqué avec un horizon temporel court et une stratégie d’endettement à court terme.

Bref, la stratégie financière de MicroStrategy les protège de la volatilité. Si dans 10 ans Bitcoin baisse et ne monte pas, alors et seulement alors ils auront des ennuis.

Un conseil minier en réseau ouvert

L’animateur, le philosophe de Bitcoin Cryptobastard, interroge Michael Saylor sur les objections de base que la communauté Bitcoin a avec le Mining Council. Saylor répond :

« Le conseil existe pour recueillir des informations, mener des enquêtes et éduquer. Ce n’est pas un organisme gouvernemental. Je conviens qu’un conseil d’administration ne serait probablement pas la bonne chose à faire. C’est vraiment juste une association volontaire et ouverte de mineurs de Bitcoin pour collecter des informations, partager les meilleures pratiques et éduquer. »

Selon lui, quelqu’un doit répondre aux attaques. La communauté Bitcoin doit prendre le contrôle du récit, produire des données, fournir des informations aux décideurs. “Les personnes qui ont besoin de savoir sont les investisseurs de Wallstreet, les journalistes des médias grand public et les politiciens.” Ce sont de puissants alliés et, « lorsqu’ils nous disent qu’ils subissent la pression de leurs électeurs pour une réponse, nous devons faire tout notre possible pour leur donner la réponse. “

Michael Saylor va-t-il au Salvador ?

Selon le PDG de MicroStrategy, il faudrait une infrastructure du 21e siècle pour résoudre un problème actuel. C’est ce que le gouvernement salvadorien essaie de faire avec la loi Bitcoin. Que vont-ils retirer de tout cela ? Eh bien, selon Michael Saylor :

«Je pense qu’il y a deux avantages que vous obtenez lorsque vous adoptez la norme Bitcoin si vous êtes un pays. Un avantage est l’avantage macroéconomique. Vous vous retrouvez avec un actif de trésorerie qui s’apprécie plutôt que de se déprécier. Vous mettez toute votre économie sur des bases plus solides. »

L’expérience du Salvador est cruciale pour l’humanité. Si tout se passe comme prévu là-bas, la croissance économique qu’ils connaîtront dans les années à venir sera incomparable. Michael Saylor poursuit et conclut :

« Le deuxième avantage est un avantage technologique. Il est possible d’utiliser le protocole Bitcoin, ou dans ce cas Lightning. La combinaison des transactions Lightning et Bitcoin pour fournir de la monnaie numérique à tous les citoyens du pays. Ainsi, les deux tiers du Salvador n’ont pas de banque. Si je veux créer une banque, je veux leur donner un téléphone portable et un portefeuille numérique. Et une monnaie numérique, qui est le dollar. En plus d’un actif numérique, qui est Bitcoin. »

Cela ressemble à un tank pour nous.

Image en vedette de FelixMittermeier sur Pixabay – TradingView Charts