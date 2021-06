Michael Saylor clarifie la stratégie Bitcoin de son entreprise à la télévision nationale américaine.

Comparer

Le dévouement que le PDG de MicroStrategy met dans Bitcoin soulève des questions même dans la sphère crypto. Imaginez ce que ressentent les gens dans le monde financier traditionnel. Michael Saylor a rejoint le talk-show “Fast Money” de CNBC pour discuter de leur plan de match controversé. Les hôtes ont posé des questions et le PDG y a répondu avec facilité.

Ce qui suit est un récit play-by-play du jeu.

Bien sûr, Saylor a commencé par définir l’actif immatériel : « Le monde se rend compte du fait que Bitcoin est une propriété numérique sur un réseau monétaire ouvert. Et c’est assez profond parce qu’il se propagera à des milliards de personnes à travers la planète. C’est l’or numérique sur un grand réseau technologique. “

Certaines personnes se demandent si MicroStrategy a quitté son activité logicielle. Si l’entreprise l’est maintenant, c’est une sorte d’ETF Bitcoin. Selon le PDG, ils ont deux stratégies et l’une d’entre elles est d’acheter du Bitcoin. « MicroStrategy est la première entreprise à mener une vente aux enchères néerlandaise ou un rachat d’actions pour acheter du Bitcoin. Nous sommes la première entreprise à faire une offre de dette convertible pour acheter du Bitcoin. La semaine dernière, nous sommes devenus la première entreprise à proposer une dette garantie senior pour acheter du Bitcoin. “

NewsBTC a déjà couvert leur dernière pièce, et Saylor a précisé qu’ils utiliseraient les nouveaux fonds, “soit pour acheter du Bitcoin, soit pour retirer des dettes, soit à des fins générales de l’entreprise”. MicroStrategy souhaite que toutes vos options soient ouvertes.

Que pensent les actionnaires de MicroStrategy ?

Interrogé sur le point de vue de son investisseur sur son obsession pour Bitcoin, Saylor a encore une fois clarifié la situation. Avant ce nouveau chapitre, les actions MicroStrategy se négociaient à environ 120 $ par action. Ils étaient une entreprise rentable, mais l’argent était un passif sur leur bilan. Ils ont changé de forme, fait pivoter leur base d’actionnaires, « et nous nous sommes transformés en une entreprise qui peut vendre des logiciels d’entreprise et acquérir et détenir Bitcoin. “

En regardant les résultats de ce mouvement, il estime que la puissance de sa marque a été multipliée par 100. Le dernier trimestre a été le meilleur que le côté logiciel de l’entreprise ait eu au cours des 10 dernières années. Le cœur de métier est en hausse de 10 %. Les employés et les actionnaires sont heureux.

Que pense Michael Saylor de l’inflation ?

“Au cours des 12 derniers mois, nous nous attendions tous à de l’inflation.” Selon Saylor, les investisseurs disent que Bitcoin est en hausse de 330% et que l’or est en hausse de 7% au cours de cette période. Bitcoin surpasse l’or d’un facteur 50. Les premiers utilisateurs pensent, comme Paul Tudor Jones, qu’ils doublent ou triplent leur allocation, “Je suis surpris qu’ils n’augmentent pas leur allocation d’un facteur dix, car Bitcoin est cinquante fois meilleur.” .

Michael Saylor est-il un maximaliste Bitcoin?

Interrogé sur le maximalisme et la diversification de Bitcoin, Saylor leur a donné une masterclass sur les actifs cryptographiques :

« Bitcoin est le réseau de propriété numérique le plus élevé et le plus dominant. Considérez-le comme des blocs géants dans le cyber-Manhattan. Vous avez donc de la monnaie numérique, c’est comme Tether, et des pièces stables, ils veulent être des marchés monétaires dans le cyberespace. Ils seront comme des dollars CBDC. Vous avez donc des applications numériques, comme Ethereum. Ethereum veut dématérialiser les immeubles JP Morgan, les établissements bancaires et tous les échanges. Il y a une place pour toutes ces choses bien comprises. “

Bien qu’il y ait une place pour chaque actif, “Bitcoin est fait pour durer éternellement. Haute intégrité. Très résistant Et c’est une qualité que vous voulez si vous construisez dessus.

Graphique des prix MicroStrategy en Cboe BZX | Source : MSTR sur TradingView.com

Pourquoi acheter une action Microstrategy et ne pas acheter de Bitcoin ?

Quelqu’un a-t-il remarqué que les actions de MicroStrategy suivent désormais le rythme de Bitcoin sur les graphiques ? Selon Saylor, son entreprise offre deux avantages. Premièrement, Microstrategy a la capacité de transférer votre flux de trésorerie logiciel vers Bitcoin. Deuxièmement, ils ont la possibilité d’obtenir un financement par emprunt. Ils peuvent emprunter un milliard de dollars à zéro pour cent d’intérêt. Votre ETF ne pourra pas le faire.

Alors oui, vous avez comparé vos actions à un ETF car elles sont à peu près dans la même catégorie. Certains investisseurs et fonds ne peuvent tout simplement pas acheter de Bitcoin. Cependant, ils peuvent acheter MSTR et le très attendu Bitcoin ETF.

Image vedette Glenn Carstens-Peters sur Unsplash – Graphiques par TradingView