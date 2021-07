Michael Saylor de MicroStrategy défend l’énorme dette Bitcoin (BTC) de 2,2 milliards de dollars ⋆ Crypto new media

Jeudi 29 juillet, la société d’intelligence économique MicroStrategy a dévoilé ses résultats du deuxième trimestre pour 2021 déclarant plus de 600 millions de dollars avec des pertes de valeur avec ses avoirs en bitcoins. Mais le PDG de l’entreprise et évangéliste de Bitcoin, Michael Saylor, continue de rester ultra optimiste quant à l’avenir de Bitcoin.

Saylor a noté que l’achat de Bitcoin en ce moment est similaire à l’achat de Bitcoin à ses débuts, lors d’une interview avec Squawk Box de CNBC. Défendant fermement la dette massive de plus de 2 milliards de dollars en Bitcoin, le PDG a déclaré :

« Nous avons une dette de 2,2 milliards de dollars et nous payons environ 1,5 % d’intérêt, et nous avons un horizon temporel très long. Notre point de vue est qu’être une entreprise à effet de levier et longue de bitcoins est une bonne chose pour nos actionnaires. »

La société s’est endettée de manière agressive pour acheter du Bitcoin en convertissant ses notes de sécurité. Cependant, il a reçu beaucoup de critiques de la part des acteurs de l’industrie pour avoir versé d’aussi grosses sommes d’argent dans une classe d’actifs très volatile. Répondant à toutes les critiques et à l’intérêt actuel, Saylor a déclaré :

« Si vous empruntez des milliards de dollars à 1% d’intérêt et que vous les investissez dans le prochain réseau numérique Big Tech que vous pensiez être le principal Amazon ou [Alphabet’s]gugg Google ou Facebook d’argent, pourquoi pas vous ?. Je veux dire, si je pouvais emprunter 1 milliard de dollars et acheter Facebook il y a dix ans pour 1% d’intérêt, je pense que j’aurais très bien réussi.

1,4 milliard de dollars de bénéfices en Bitcoin sur papier

MicroStrategy a acheté agressivement des Bitcoins au cours de la dernière année et détient plus de 100 000 BTC dans son bilan. La société possède plus de 4 milliards de dollars de Bitcoins avec 1,4 milliard de dollars de bénéfices sur papier.

S’adressant à Bloomberg TV, Saylor a déclaré qu’ils conservaient leurs Bitcoins à long terme et ne vendraient pas de sitôt. Il a en outre ajouté qu’ils ont une vision sur 10 ans avec leurs investissements Bitcoin. Saylor a dit :

« Notre stratégie est longue #bitcoin, à long terme, exploitée intelligemment. Ce n’est qu’une question de temps avant que des milliards de personnes branchent leurs téléphones portables sur Bitcoin et nous voulons être là en premier. L’avenir de la grande technologie est la propriété numérique ».

Saylor pense qu’un jour, des milliards de personnes détiendront la propriété numérique (Bitcoin) sur leurs téléphones portables. Ainsi, ils veulent être les premiers dans le jeu.

Avertissement

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Bhushan est un passionné de FinTech et possède un bon flair pour comprendre les marchés financiers. Son intérêt pour l’économie et la finance attire son attention sur les nouveaux marchés émergents de la technologie Blockchain et de la crypto-monnaie. Il est continuellement dans un processus d’apprentissage et reste motivé en partageant ses connaissances acquises. Pendant son temps libre, il lit des romans à suspense et explore parfois ses talents culinaires.