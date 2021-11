Michael Saylor dit que MicroStrategy continuera à empiler Bitcoin | Invezz

Michael Saylor, PDG de la société de business intelligence et de logiciels mobiles MicroStrategy, a révélé que la société continuerait à acheter du Bitcoin (BTC / USD) dans un avenir prévisible.

Saylor a partagé cette nouvelle lors d’une interview le 19 novembre, affirmant que la stratégie de l’entreprise l’aiderait à récolter les avantages de l’adoption du BTC à ses débuts après que la crypto phare ait été adoptée par le grand public.

Dans l’interview, Saylor a déclaré que la BTC est haussière à long terme en raison de l’adoption croissante et de la hausse de l’inflation. Le leader de la crypto se positionnant comme une couverture contre l’inflation, Saylor a noté que MicroStrategy continuerait à l’empiler.

Le maximaliste de la BTC a ajouté qu’une plus grande clarté réglementaire autour de l’espace cryptographique aide le secteur à acquérir une adoption plus large alors qu’un bassin plus large d’acheteurs potentiels continue de se réchauffer.

Cependant, il a reconnu que le marché des crypto-monnaies reste volatil. Selon lui, cette volatilité est responsable de la récente baisse de BTC par rapport à son ATH de 68 789,63 $ (51 163,73 £).

Saylor a en outre noté que de nombreux aspects de la révolution de la crypto-monnaie sont obscurs et nécessitent que le marché clarifie ce qu’ils signifient.

Le marché exige un dollar numérique

Selon Saylor, le marché financier d’aujourd’hui a besoin d’un dollar numérique et d’un actif numérique pour servir de réserve de valeur. Il a ajouté que BTC/USD répond à ce besoin. L’exécutif de MicroStrategy a poursuivi en soulignant qu’il y avait une guerre qui faisait rage entre BTC d’une part et l’or et l’argent comme opposants de l’autre côté.

Malgré les actifs en concurrence pour devenir des réserves de valeur non souveraines, Saylor pense que BTC est du côté des gagnants.

Au moment d’écrire ces lignes, BTC change de mains à 58 520,16 $ (43 525,60 £) après avoir gagné 1,46 % au cours des dernières 24 heures. Bien que cette valeur représente une baisse de 14,77% par rapport à son ATH du 10 novembre, il convient de noter que le prix de la pièce dénote un gain de 53% au cours des six derniers mois.

D’autre part, l’ETF iShares Gold Trust (NYSEARCA : IAU), qui suit la performance du prix de l’or, s’est négocié latéralement au cours des six derniers mois. Cette performance soutient le récit de Saylor selon lequel BTC acquiert un avantage concurrentiel par rapport à l’or.

