Michael Saylor explique pourquoi nous avons besoin d’un ETF Bitcoin

Tous les imbéciles hurlants qui insistent sur le fait que Bitcoin n’a pas besoin d’ETF (ou quoi que ce soit d’autre, que ce soit PayPal ou des portefeuilles de garde ou des banques ou …) devraient écouter la seconde moitié de l’interview de Michael Saylor du 10 octobre. Ici, je je vais le mettre en file d’attente pour toi :

Saylor explique pourquoi les gens veulent et ont besoin de services de garde, d’ETF et de tout le reste.

Peut-être que vous l’écouterez, puisque vous ne semblez pas capable d’écouter quelqu’un d’autre qui l’explique. Il le fait de manière claire et concise, expliquant comment les fonds de pension, les entreprises, les villes et toutes les autres institutions NE PEUVENT souvent PAS « acheter simplement du Bitcoin » en raison des réglementations et des chartes.

Si votre objectif est d’empêcher l’adoption, alors tant mieux, Bitcoin n’a pas besoin d’ETF.

Voir Reddit par blueberry-yogurt – Voir la source

