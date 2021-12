Michael Saylor indique que MicroStrategy pourrait s’ouvrir aux prêts Bitcoin pour en tirer des bénéfices

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Bien qu’il ne soit pas clair comment cela serait fait, Saylor a proposé cela comme une très bonne alternative pour générer du capital à partir de MicroStrategy. Il a également partagé d’autres idées pour l’avenir de l’entreprise et de la monnaie numérique.

La société d’investissement dirigée par Michael Saylor, MicroStrategy, pourrait envisager de se débarrasser d’une partie du Bitcoin capitalisé à l’origine et de consentir des prêts pour en tirer des bénéfices plus élevés.

MicroStrategy envisage de faire des prêts avec Bitcoin

Les informations sur ces plans ont été communiquées précisément lors d’un rapport adressé aux actionnaires, où Saylor a évoqué la possibilité de générer de la dette auprès de la BTC capitalisée par la société, avec laquelle ils pourraient proposer des prêts avec des contreparties :

« Il peut y avoir des opportunités de mettre une hypothèque dessus et de générer une dette à long terme dans des circonstances favorables, que nous pourrions utiliser contre Bitcoin, ou nous pensons pouvoir prêter à une contrepartie de confiance. »

À cet égard, Saylor a ajouté que l’idée de faire des prêts avec Bitcoin pourrait bien être très lucrative, car « cela pourrait devenir une bonne source de revenus … ou se développer comme une sorte d’application intéressante ».

Les prêts Bitcoin et le secteur DeFi

Pour les analystes et les passionnés, l’idée de Saylor ne sonne pas mal du tout compte tenu de l’essor actuel du secteur des prêts au sein de l’écosystème DeFi, surtout lorsqu’on estime que MicroStrategy détient actuellement plus de 5,6 milliards de dollars, un chiffre qui correspond au moins à plus de 0,5% de tous les BTC émis au moment de la presse.

Dans le même temps, ils soulignent également que les prêts de crypto-monnaie sont devenus de plus en plus populaires ces dernières années, en commençant par des crypto-monnaies très réputées, en continuant avec des pièces stables reconnues, jusqu’à aujourd’hui, menant à des services qui acceptent même les NFT pour faciliter le capital aux parties prenantes.

Dans le cas de MicroStrategy, bien qu’il ne soit pas tout à fait clair comment ils penseraient à appliquer cette idée, la vérité est que l’entreprise et tous ses actionnaires pourraient bénéficier énormément si la proposition parvient à gagner du terrain.

Autres propositions de Saylor

Mais l’idée des prêts BTC n’était pas la seule idée que Saylor partageait avec les actionnaires, car la possibilité d’un futur marché obligataire basé sur Bitcoin se profilait également, sur laquelle il a commenté :

« Je pense que nous sommes encore un peu tôt pour dire s’il existe un bon marché obligataire soutenu par Bitcoin, mais j’espère explorer cela à l’avenir. »

Une autre chose que Saylor a abordée lors de la réunion était la possibilité pour MicroStrategy d’émettre plus d’actions et de dettes d’entreprise, tout cela pour lever plus de capitaux et acquérir plus de Bitcoin dans un avenir proche. Cela irait de pair avec les plans manifestés par l’investisseur depuis longtemps, dans lesquels il tient fermement au fait que la monnaie numérique est une proposition de valeur très solide, qui remplacera sans aucun doute l’or comme principale réserve de valeur. .

