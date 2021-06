in

La société d’analyse et d’intelligence économique de Michael Saylor, cotée en bourse, souhaite ajouter plus de Bitcoin à ses coffres, qui détient déjà environ 92 079 BTC.

Fait intéressant, ces BTC seront détenus par une filiale nouvellement formée, MacroStrategy LLC.

Avec cette annonce, la société a également annoncé qu’elle lèverait 400 millions de dollars supplémentaires dans le cadre d’une offre privée à des acheteurs institutionnels qualifiés en émettant des billets garantis de premier rang échéant en 2028.

Le produit net de la vente des billets sera utilisé pour acquérir des bitcoins supplémentaires.

Le prix des actions MSTR se négociant actuellement à 477,75 $, quant à lui, est toujours en baisse d’environ 64% par rapport à son sommet historique supérieur à 1 314 $, établi début février.

BTC -0,67 % Bitcoin / USD BTCUSD 36 022,35 $



-241,35 $ -0,67 % Volume 29,27 b Variation -241,35 $ Ouvert 36 022,35 $ Circulation 18,73 m Capitalisation boursière 674,67 b baseUrl = “https://widgets.cryptocompare.com/” ; var scripts = document.getElementsByTagName(“script”); var embedder = scripts[scripts.length – 1]; var cccTheme = {“Chart”: {“fillColor”: “rgba(248,155,35,0.2)”, “borderColor”: “#F89B23”}}; (function () { var appName = encodeURIComponent(window.location.hostname); if (appName == “”) { appName = “local”; } var s = document.createElement(“script”); s.type = ” text/javascript”; s.async = true; var theUrl = baseUrl + ‘serve/v1/coin/chart?fsym=BTC&tsym=USD’; s.src = theUrl + (theUrl.indexOf(“?”) >= 0 ? “&” : “?”) + “app=” + appName; embedder.parentNode.appendChild(s); })(); 14 min Michael Saylor lance la filiale MacroStrategy pour détenir des bitcoins, augmentant la dette de 400 millions de dollars pour acheter plus de BTC 1 h Yearn Finance (YFI) cible la verticale d’échange décentralisée, des « milliards de dollars » inexploités 1 h Appel d’offres légal pour Crypto La publication Michael Saylor lance une filiale MacroStrategy pour détenir Bitcoin, augmentant la dette de 0M pour acheter plus de BTC est apparue pour la première fois sur BitcoinExchangeGuide.