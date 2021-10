Michael Saylor : L’approbation implicite du Bitcoin par les grandes banques et les régulateurs va accélérer l’effondrement de l’or et la montée du Bitcoin

tldr; Le PDG de Microstrategy, Michael Saylor, a tweeté : « L’approbation implicite de Bitcoin par les grandes banques et les régulateurs va accélérer l’effondrement de #Gold et la montée de #Bitcoin en tant que valeur refuge préférée pour les investisseurs institutionnels et de détail » Les commentaires de Saylor sont intervenus après que JP Morgan a déclaré que les investisseurs institutionnels considéraient Bitcoin comme une couverture contre l’inflation.

*Ce résumé est généré automatiquement par un bot et n’est pas destiné à remplacer la lecture de l’article d’origine. Comme toujours, DYOR.*