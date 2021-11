Michael Saylor partage ses sentiments sur Shiba Inu

Le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, n’a rien à dire sur la bataille entre Dogecoin (DOGE/USD) et Shiba Inu (SHIB/USD). Il a partagé son point de vue neutre sur les pièces de monnaie lors d’une interview le 30 octobre, affirmant qu’il n’avait pas d’opinion sur une pièce sur le thème du chien par rapport à l’autre, ajoutant qu’il restait dans sa voie, qui est Bitcoin (BTC / USD).

Il a noté que le marché des crypto-monnaies comprend différents segments. Ceux-ci incluent les épargnants qui souhaitent acheter un actif de réserve tel que BTC, la technologie et les fonds de capital-risque qui souhaitent investir dans la finance décentralisée (DeFi) sur des plateformes de jetons non fongibles (NFT), et les spéculateurs et les artistes, qui préfèrent investir dans pièces de monnaie mème. .

Le maximaliste BTC a ajouté que tout le monde a des préférences différentes, et cette diversité rend l’espace crypto intéressant et excitant.

La répression des crypto-monnaies en Chine apporte une clarté réglementaire à BTC

Commentant le comportement de BTC après la répression chinoise du secteur de la crypto-monnaie, Saylor a déclaré qu’il pensait que c’était la meilleure chose qui aurait pu arriver à la crypto phare. Selon Saylor, l’interdiction des crypto-monnaies en Chine a provoqué le déplacement de l’activité minière BTC aux États-Unis, faisant du pays le leader mondial de l’exploitation minière BTC.

Par ailleurs, il a noté que cet exode a apporté de la clarté à la CTB d’un point de vue réglementaire. Bien qu’il pense que le reste du marché des crypto-monnaies attend toujours une clarté réglementaire, BTC a obtenu le soutien du Sénat, du Congrès et des régulateurs après avoir reconnu BTC comme propriété numérique et faisant partie de la pile technologique occidentale.

Saylor a en outre noté que BTC serait essentiel pour soutenir et diffuser les valeurs américaines et la technologie occidentale, tout comme la langue anglaise, le dollar américain, Google, Amazon, Facebook et Microsoft.

MicroStrategy continue d’étendre son exposition au BTC

Avec une valorisation MicroStrategy de 7,3 milliards de dollars (5,34 milliards de livres sterling), les avoirs de la société dans BTC valent 7 milliards de dollars (5,21 milliards de livres sterling). Expliquant la nature exacte de MicroStrategy, Saylor a déclaré qu’il s’agissait d’un jeu BTC long et à effet de levier et d’une société de logiciels d’entreprise. Selon lui, les investisseurs tentent d’évaluer comment séparer les deux entreprises et leurs perspectives de croissance.

Il a ajouté que la stratégie de la société avec BTC consiste à acheter la devise avec des capitaux propres, des dettes et des flux de trésorerie et que ce plan a plutôt bien fonctionné pour la société au cours des 12 derniers mois. Saylor a révélé que MicroStrategy avait investi 3,1 milliards de dollars dans BTC et que sa position actuelle dépasse les 7 milliards de dollars.

Expliquant pourquoi MicroStrategy est optimiste sur BTC, il a souligné les développements récents, y compris le soutien du Sénat, du Congrès et des régulateurs, ainsi que le nombre croissant d’ETF liés à BTC. Bien que les États-Unis n’aient pas d’ETF sur le marché au comptant BTC, Saylor pense que la SEC peut approuver un tel ETF pour les 12 prochains mois.

