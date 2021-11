Michael Saylor recommande à Elon Musk de vendre certaines de ses actions Tesla et d’investir dans Bitcoin

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

La recommandation de Saylor est intervenue après que Musk a envisagé de vendre 10% de ses actions dans Tesla pour payer des impôts.

Le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, a recommandé à Elon Musk d’utiliser le produit de la vente de ses actions Tesla et de les investir dans Bitcoin.

La recommandation de Saylor à Musk

Les commentaires de Saylor sont venus en réponse à une enquête créée par Musk via son compte Twitter, où il a demandé à sa communauté s’il devait vendre 10% de ses actions dans Tesla précisément pour fermer les routes à l’évasion fiscale. Les partisans du manager se sont exprimés et ont accepté sa proposition.

Face à ces résultats, Saylor écrit :

«Si l’objectif est la diversification, une stratégie alternative à envisager est de convertir le solde de $ TSLA en #Bitcoin Standard et d’acheter pour 25 milliards de dollars de BTC. Cela offrirait une diversification, une protection contre l’inflation et plus d’avantages pour tous les investisseurs d’une manière fiscalement efficace ».

Si l’objectif est la diversification, une autre stratégie à envisager consiste à convertir le bilan en $ TSLA en une norme #Bitcoin et à acheter 25 milliards de dollars en BTC. Cela offrirait une diversification, une protection contre l’inflation et plus d’avantages pour tous les investisseurs d’une manière fiscalement efficace. – Michael Saylor⚡️ (@saylor) 6 novembre 2021

La proposition de Musk est venue du fait qu’il devait payer des impôts et ne reçoit aucune autre forme de rémunération, ce serait donc un bon moyen de générer du capital pour assumer ses obligations fiscales :

« Veuillez noter que je ne reçois pas de salaire en espèces ou de bonus de n’importe où. Je n’ai que des actions, donc la seule façon de payer des impôts personnellement est de vendre des actions. »

Notez que je ne prends pas de salaire en espèces ou de bonus de n’importe où. Je n’ai que des actions, donc la seule façon pour moi de payer des impôts personnellement est de vendre des actions. – Elon Musk (@elonmusk) 6 novembre 2021

Les gains que Bitcoin a tirés

La recommandation de Saylor arrive à un moment particulièrement propice pour Bitcoin, car la monnaie numérique se négocie au-dessus de 67 500 $, capitalisant sur les gains de 7,38% de la semaine dernière.

Cela dit, on s’attend de plus en plus à ce que Bitcoin atteigne des valeurs beaucoup plus élevées d’ici la fin de l’année, reprenant une fois de plus l’idée qu’il peut franchir la barrière des 100 000 USD avant la fin de 2021.

Parallèlement à ce qui a été observé dans le prix du Bitcoin, d’autres devises réputées sont également à la hausse, capitalisant sur de nouveaux sommets historiques. L’un d’eux est précisément Ethereum, qui avoisine les 5 000 USD par unité.

