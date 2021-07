Michael Saylor révèle que MicroStrategy possède plus de 105 000 bitcoins et qu’ils continueront d’acheter dans les prochains mois

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Malgré la baisse des prix du Bitcoin, pour Saylor, la stratégie de MicroStrategy maintient la monnaie numérique en son centre, c’est l’investissement le plus sûr et le plus diversifié actuellement géré par l’entreprise.

La société de business intelligence fondée et dirigée par Michael Saylor, MicroStrategy, a annoncé son intention d’acquérir plus de Bitcoin dans les mois à venir.

C’est ce qu’a révélé Saylor lors d’une conférence dans laquelle il a présenté le bilan des résultats enregistrés par MicroStrategy pour le deuxième trimestre de cette année, dans laquelle il a indiqué qu’il était très satisfait des résultats obtenus grâce à sa stratégie d’investissement dans les actifs numériques (Bitcoin ) .

À cet égard, Saylor a noté :

« Notre dernière augmentation de capital nous a permis d’élargir nos réserves numériques, qui dépassent désormais 105 000 bitcoins. À l’avenir, nous avons l’intention de continuer à mettre en œuvre des capitaux supplémentaires dans notre stratégie d’actifs numériques. »

MicroStrategy, Bitcoin et le ralentissement du marché

Compte tenu des inquiétudes de certains investisseurs et journalistes concernant l’approche de MicroStrategy face à la baisse enregistrée par Bitcoin depuis la mi-mai, Saylor a confirmé qu’ils resteraient sur la même voie qu’ils évitaient, voyant la situation actuelle comme une bonne opportunité d’augmenter les réservations. .

Dans cette veine, Saylor a mentionné :

« Notre stratégie macro consiste à acquérir et à détenir Bitcoin. Nous aiderons à expliquer Bitcoin aux régulateurs, au public et aux médias… Nous pensons que l’acquisition de BTC en ce moment sera une sage décision. On sent qu’il y a un accaparement des terres en ce moment, donc on doit acquérir tout ce qu’on peut.”

Rappelons qu’à ce jour, MicroStrategy a investi plus de 2 milliards de dollars US pour acquérir Bitcoin, un investissement qui, d’un point de vue mondial, a généré des gains de plus de 100% malgré la baisse enregistrée depuis mai de cette année. On estime que 105 000 BTC correspondent au taux de change actuel avec plus de 4 200 millions de dollars US.

Face à l’idée d’investir dans d’autres actifs comme Ethereum, Saylor a confirmé que la stratégie était de se concentrer sur Bitcoin, notamment parce qu’il sert de point de rencontre pour l’ensemble de l’économie numérique, étant l’idée la moins risquée et la plus diversifiée pour le compagnie.

Bitcoin coûte environ 40 000 $ US par unité

Les déclarations de Saylor et de l’équipe MicroStrategy arrivent à un moment où la monnaie numérique semble se redresser par rapport à ce qui a été vu ces dernières semaines, se négociant à environ 40 005 USD par unité au moment de la publication.

Bien que l’incertitude réglementaire persiste dans un grand nombre de pays, ce qui touche surtout les bourses, un fait est qu’il y a une participation institutionnelle croissante au sein de ce marché, pour lequel des entreprises réputées et des investisseurs de haut calibre allouent une partie de votre capital pour acquérir Bitcoin comme un investissement futur.

Phong Li, un représentant de MicroStrategy, a soutenu les propos de Saylor et a révélé que l’investissement a généré des rendements pour les actionnaires, notant que la société n’en est qu’aux premiers stades de la mise en œuvre de sa stratégie concernant Bitcoin, avec d’autres investissements à venir. .

