Michael Saylor sauvegarde directement ses Bitcoins

Selon une interview, Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, garde directement les Bitcoins acquis. Et, il ne fait pas de prêts pour générer des profits.

En particulier, Michael Saylor l’a souligné lors d’une interview sur ETF Think Tank. Expliquer pourquoi MicroStrategy achète directement des Bitcoins, les garde et ne les prête pas.

“Le rendement à un chiffre que vous pouvez obtenir ne vaut pas le risque supplémentaire.”

De plus, Michael Saylor a déclaré que les gens sous-estiment Bitcoin et surestiment tout le reste dans les industries de la blockchain et de la crypto-monnaie.

« Il existe une énorme incertitude technique, sécuritaire, juridique et d’exécution. Je pense donc que les gens surestiment la certitude de la valeur de tout le reste et sous-estiment la valeur du Bitcoin.

Michael Saylor garde ses Bitcoins et ne les prête pas

En fait, l’approche de MicroStrategy envers Bitcoin et le fait d’être secret avec la garde de la monnaie numérique ont rendu la marque beaucoup plus populaire.

Soit dit en passant, citant le risque supplémentaire que le prêt de Bitcoins entraînerait pour son entreprise, Michael Saylor a déclaré : « Je pense que le risque de contrepartie est grand. Il y a un problème réglementaire, il y a un audit et il y a des problèmes juridiques et comptables ».

“Donc, le fait est que vous prenez 100 fois plus de risques et c’est 10 fois plus compliqué : obtenir 5 % de plus par an.”

Pour rappel, MicroStrategy a effectué son premier achat de Bitcoin en août 2020. À cette époque, ils ont acquis 21 454 Bitcoins, chaque BTC était au prix de 11 000 $, ce qui représente un coût total de 250 millions de dollars.

MicroStrategy a acheté 3 907 bitcoins supplémentaires pour ~ 177 millions de dollars en espèces à un prix moyen de ~ 45 294 $ par #bitcoin. Au 23/08/21, nous avons #hodl ~ 108 992 bitcoins acquis pour ~ 2 918 milliards de dollars à un prix moyen de ~ 26 769 $ par bitcoin. $ MSTRhttps: //t.co/8jUlJImJbO – Michael Saylor⚡️ (@michael_saylor) 24 août 2021

Bitcoin est l’investissement le plus sûr

De même, lors de l’entretien, Michael Saylor a indiqué qu’un investissement en Bitcoins est “le plus sûr de l’écosystème”. Malgré les critiques de certains passionnés et analystes.

«Je pense qu’il est très important de comprendre que Bitcoin est à peu près la chose la plus prévisible de tout l’univers Blockchain. Tout le reste est incertain.

De plus, Michael Saylor a ajouté : « Je pense que lorsque vous entrez dans l’espace blockchain, il y a un énorme tas de risques. Je pense donc que les gens sous-estiment normalement tous les dangers de ne pas acheter de Bitcoin, et ils sont sous-exposés.

« La valeur n’est pas de négocier 250 ou 500 crypto-monnaies différentes… c’est d’absorber 50 milliards de dollars d’obligations en Bitcoin… 50 milliards de dollars ou 100 milliards de dollars d’immobilier. Les gens devraient être plus exposés au Bitcoin et moins exposés à tout le reste du monde.

Sous cette pensée, le PDG de MicroStrategy assure que, dans une certaine mesure, tout le monde devrait suivre cette voie :

« Si El Salvador, Cuba, la Turquie, le Japon, la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni ou la France achètent des Bitcoins, ils fixent leur solde. Toutes les entreprises de la planète, si elles achètent des Bitcoins, règlent leurs finances. Ainsi, Bitcoin est la solution pour des centaines de milliers d’entités.

En conclusion, pour Michael Saylor, Bitcoin est répertorié comme l’investissement le plus sûr au sein de l’écosystème Blockchain.

“Si vous êtes un épargnant et que vous envisagez d’acheter des terres, de l’or ou un autre actif très rare pendant 100 ans, la propriété numérique sous forme de Bitcoin est de loin la meilleure idée que nous ayons eue au cours du siècle.”

Je dis au revoir avec cette phrase de Michael Saylor : « Les gens, les entreprises et les gouvernements du monde entier devraient acheter et conserver Bitcoin. »

