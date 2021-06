Michael Saylor se concentre sur BTC mais dit que d’autres crypto-monnaies peuvent également prospérer

Le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, a révélé que bien qu’il se concentre sur Bitcoin (BTC / USD), il pense que l’avenir de plusieurs crypto-monnaies est prometteur. Il a partagé ces sentiments lors d’une interview le 15 juin, affirmant que différentes crypto-monnaies ont des cas d’utilisation différents. Cependant, il a noté que l’identification de ces cas d’utilisation pourrait s’avérer une tâche difficile pour les débutants sur le marché des crypto-monnaies.

Dans l’interview, Saylor a déclaré qu’il considérait BTC comme une propriété numérique et une réserve de valeur. D’autre part, il pense que l’ETH et la blockchain Ethereum cherchent à révolutionner la finance. Saylor a déclaré que BTC a une intégrité et une durabilité élevées et est donc fait pour durer éternellement. Il a comparé l’investissement dans BTC à la construction de bâtiments sur une solide fondation en granit. Quant à l’ETH, il a précisé que le projet cherche à dématérialiser les échanges et la structure financière.

Avec ces différences à l’esprit, Saylor a déclaré qu’une fois que le marché commencera à comprendre les différents rôles de chaque crypto-monnaie, tout le monde trouvera un endroit avec lequel il se sentira à l’aise. Expliquant pourquoi il est si optimiste sur BTC, Saylor a déclaré qu’il avait le soutien des investisseurs de l’entreprise, qui pensaient qu’avoir des liquidités au bilan de l’entreprise est un passif.

Il a ajouté qu’en ajoutant BTC au bilan de MicroStrategy, la marque avait été multipliée par 100. En dehors de cela, il a déclaré que le logiciel de l’entreprise avait connu son meilleur trimestre de l’histoire car l’activité BTC stimule la rentabilité des actionnaires.

Travailler pour renforcer les avoirs BTC de MicroStrategy

MicroStrategy détiendrait actuellement 91 326 BTC. Cependant, malgré cette vaste richesse, l’entreprise n’a pas encore rempli la meilleure crypto-monnaie par capitalisation. MicroStrategy s’est récemment arrangé pour vendre 500 millions de dollars (354,55 millions de livres sterling) de billets de premier rang pour acheter plus de BTC. Lundi, la firme a révélé qu’elle avait mené à bien cette offre et qu’elle prévoyait d’investir jusqu’à 488 millions de dollars (346,04 millions de livres sterling) dans BTC.

En dehors de cela, MicroStrategy a révélé qu’il envisageait de vendre jusqu’à 1 milliard de dollars (0,71 milliard de livres sterling) de ses actions ordinaires de classe A (MSTR) au fil du temps pour acheter plus de BTC.

OK, j’ai dit que $ MSTR détenant tout son argent en Bitcoin est une violation de l’obligation fiduciaire. Maintenant, il emprunte 400 millions de dollars pour acheter plus de Bitcoin – après avoir subi une perte de 284,5 millions de dollars ce trimestre à cause de Bitcoin. Je suis abasourdi par ce niveau d’irresponsabilité. – Marc Lichtenfeld (@stocksnboxing) 7 juin 2021

La décision de MicroStrategy de continuer à investir dans BTC intervient alors même qu’elle continue d’être critiquée pour avoir conservé tout son argent en BTC même après la forte baisse de BTC par rapport à son ATH de 64 863,10 $ (45 984,37 £). Alors que la société a déclaré qu’elle pourrait subir une dépréciation d’au moins 284,50 millions de dollars (201,15 millions de livres sterling) au deuxième trimestre, sa décision de faire de BTC la deuxième partie de ses activités n’a pas changé.

Le post Michael Saylor se concentre sur BTC mais dit que d’autres crypto-monnaies peuvent également prospérer sont apparues en premier sur Invezz.