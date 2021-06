“Michael Schumacher aurait été l’un des meilleurs patrons d’équipe de F1”

Norbert Haug pense que Michael Schumacher avait tous les attributs pour devenir un manager d’équipe de Formule 1 à succès.

Malheureusement, il est extrêmement peu probable que cette perspective devienne réalité après les jours d’accident de ski avant la fin de 2013, car lorsque l’ancien septuple champion du monde n’a pas été vu en public, sa santé est un secret bien gardé.

Mais pour cette terrible intervention, Schumacher avait le potentiel pour devenir un directeur d’équipe avec les meilleures qualités d’un Toto Wolff ou d’un Christian Horner, selon Haug.

L’Allemand de 68 ans était le vice-président de l’activité sport automobile de Mercedes, ayant rejoint l’entreprise en 1990 pour un mandat qui a duré 22 ans.

Il a donc travaillé avec Schumacher lorsque l’ancien champion est revenu de trois ans de retraite pour passer trois saisons chez Mercedes, avant que tous deux ne quittent l’équipe fin 2012.

“Il [Schumacher] aurait fait le top manager parfait », a déclaré Haug à Auto Motor und Sport, affirmant que, contrairement à Alain Prost qui est passé de pilote à chef d’équipe, il n’aurait pas eu moins de succès en dehors de la voiture.

« Dans son développement personnel, Michael n’a pas imposé un rythme plus lent que sur la piste de course. Il parlait un anglais poli, était parfaitement en forme, intelligent et toujours plein d’énergie.

Haug a également décrit Schumacher comme un « très bon copain » avec qui il aimait partager un verre et rire après les courses.

“Michael a toujours été empathique avec les mécaniciens et les membres de l’équipe, il a motivé tout le monde, connaissait les dates d’anniversaire par cœur et a posé des questions sur la famille et les enfants”, a-t-il ajouté.

En termes de capacité à travailler avec une équipe et à créer une unité autour de lui, les mots de Haug à propos de Schumacher correspondent à ceux de son ingénieur de performance Mercedes Jock Clear lors d’une interview avec SportBild cette semaine.

“Michael était exceptionnellement doué pour travailler avec l’équipe”, a déclaré Clear, qui est maintenant le mentor du fils de Schumacher, Mick, à la Ferrari Driver Academy et dans sa saison recrue de F1 avec Haas.

« Il a compris comment motiver les gens. Michael savait comment travailler avec les gens, comment gagner les gens et les unir.

« C’est comme ça qu’on gagne et il l’a compris dans son intégralité. Dans tous les aspects de ce qu’il a fait, il a pris le contrôle de la situation.

