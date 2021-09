Michael Schumacher est «différent, mais ici», dit sa femme

in

Corinna Schumacher a rompu près de huit ans de silence sur la santé de Michael Schumacher, affirmant qu’il est « différent, mais il est là ».

Le septuple champion du monde de F1 a subi une grave blessure à la tête lors d’une chute alors qu’il skiait dans les Alpes françaises en décembre 2013.

Il a été placé dans un coma artificiel, passant des mois à l’hôpital avant d’être ramené chez lui pour poursuivre sa rééducation.

On sait peu de choses sur la santé de Schumacher, la famille affirmant dès le départ qu’il s’agissait d’une affaire privée, bien que Corinna ait maintenant rompu son silence.

Donnant une interview dans le documentaire « Schumacher », qui sortira bientôt, elle a déclaré : « Michael est là. Différent, mais il est là, et ça nous donne de la force, je trouve.

“Nous sommes ensemble. Nous vivons ensemble à la maison. Nous faisons de la thérapie.

« Nous faisons tout notre possible pour améliorer Michael et nous assurer qu’il est à l’aise. Et simplement lui faire sentir notre famille, notre lien.

“Et quoi qu’il arrive, je ferai tout ce que je peux. Nous le ferons tous.

«Nous essayons de continuer en famille, comme Michael l’aimait et le fait toujours. Et nous continuons notre vie. »

Schumacher a couru en Formule 1 pendant 18 saisons, sa seule blessure étant une jambe cassée lors d’un accident au Grand Prix de Grande-Bretagne 1999.

Corinna dit qu’elle était « certaine qu’il avait quelques anges gardiens qui gardaient un œil sur lui.

“Je ne sais pas si c’est juste une sorte de mur de protection que vous mettez vous-même en place ou si c’est parce que vous êtes en quelque sorte naïf, mais il ne m’est tout simplement jamais venu à l’esprit que quoi que ce soit puisse arriver à Michael.”

Puis ce fut le cas, une tragédie s’abattant sur l’Allemand alors qu’il était en vacances avec sa famille.

“Je n’ai jamais blâmé Dieu pour ce qui s’est passé”, a-t-elle poursuivi. “C’était vraiment de la malchance, toute la malchance que n’importe qui peut avoir dans la vie.

« C’est toujours terrible quand vous dites : « Pourquoi cela arrive-t-il à Michael ou à nous ? » Mais alors pourquoi cela arrive-t-il à d’autres personnes ?

“Bien sûr, Michael me manque tous les jours. Mais il n’y a pas que moi qui le manque. Les enfants, la famille, son père, tout le monde autour de lui. Je veux dire, Michael manque à tout le monde.

Mais alors que Corinna, qui a épousé Schumacher en 1995, a révélé quelques petits détails sur la vie de Schumacher aujourd’hui, elle insiste sur le fait que la famille continuera à protéger la vie privée de l’homme de 52 ans.

« « Le privé est privé », comme il l’a toujours dit », a-t-elle déclaré. « Il est très important pour moi qu’il puisse continuer à profiter au maximum de sa vie privée.

“Michael nous a toujours protégés et maintenant nous protégeons Michael.”

Schumacher a remporté 92 grands prix au cours de sa carrière en F1, remportant sept titres mondiaux, un record qui existe aujourd’hui bien qu’il ait été égalé par Lewis Hamilton.