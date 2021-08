Michael Schumacher le plus récent: le fils de la légende de la F1 est sur le point de suivre la voie avec un superbe film Ferrari | Monde | Nouvelles

Mick Schumacher n’a fait ses débuts en F1 qu’au début de la saison 2021 plus tôt cette année et pilote actuellement pour l’équipe Haas. La star montante de 22 ans a impressionné les patrons de la course automobile au cours de ses deux saisons dans le championnat de Formule 2, remportant trois courses et terminant sur le podium à 11 reprises. La légende de la F1 Michael Schumacher est considérée comme l’un des plus grands pilotes de course automobile de tous les temps, remportant un record de sept titres mondiaux.

Il a remporté cinq de ceux qui portaient le célèbre rouge de Ferrari au cours des années successives entre 2000 et 2004.

Maintenant, le patron de Ferrari a laissé entendre que Mick pourrait être un candidat de premier plan pour conduire pour l’équipe à temps pour la saison 2023 de F1.

Lorsqu’on lui a demandé lors d’une interview avec RTL/ntv si Mick pourrait être candidat pour Ferrari dans environ un an et demi, le patron de la Scuderia Mattia Binotto a répondu : “C’est possible.

“Je pense que cela devrait être son défi.

“Je pense qu’il a des objectifs clairs et que [driving for Ferrari] en fait partie.”

M. Binotto a insisté sur le fait que Mick devait continuer à impressionner à Hass cette saison, mais a révélé que Ferrari le “surveillait de près”.

Il a déclaré : “Avant de décider quand il est prêt pour Ferrari, il doit terminer cette année sans pression, nous n’avons pas à lui mettre de pression, ce serait une erreur.

“Nous le surveillons de près. Nous attendons beaucoup de lui.”

Mick a récemment révélé que le documentaire de Michael Schumacher sur Netflix détaillant l’illustre carrière de l’icône sportive sera “très émouvant pour beaucoup de gens”.

Netflix a sorti la bande-annonce officielle mercredi, le film devant sortir le 15 septembre.

Il présentera des entretiens avec la famille de Schumacher, ainsi que des pilotes de F1 et des experts de l’industrie qui discuteront de ses succès sur et en dehors de la piste de course automobile.

Il comprend des contributions du pilote de F1 Sebastian Vettel, qui a remporté cinq titres mondiaux avec l’ancienne équipe de Schumacher Ferrari, le fils de Schumacher Mick et des images de la vie de famille de Schumacher.

Des séquences vidéo de la course de Schumacher, célébrant son record de sept victoires en championnat du monde de F1 et des clips familiaux jamais vus auparavant figurent également dans la bande-annonce.

S’exprimant avant la sortie du documentaire, Mick Schumacher a décrit ses sentiments en participant au projet.

Mick, qui dispute sa première saison complète de F1 pour l’équipe Haas, a déclaré : « Je pense que ce sera un documentaire très émouvant pour beaucoup de gens.

“Évidemment, cela a amené beaucoup de gens dans le sport, mais je pense aussi que beaucoup de gens quand ils grandissaient, ils regardaient mon père.

“Pour moi, cela a été très émouvant de le voir, mais je pense que la meilleure chose que je puisse dire est vraiment que tout le monde le regarde, le regarde et le vive par lui-même.”

Reportage supplémentaire de Monika Pallenberg.