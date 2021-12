Michael Schumacher reste « le plus grand »

Lewis Hamilton peut devenir octuple champion de F1 à Abu Dhabi, mais Sebastian Vettel ne le classerait toujours jamais au-dessus de Michael Schumacher.

L’une des plus grandes batailles du championnat se terminera ce week-end à Abu Dhabi alors que Hamilton et Max Verstappen se rendront au niveau remanié du circuit de Yas Marina avec 369,5 points.

Verstappen détient la P1 en raison d’un record de victoires supérieur cette saison, cherchant à décrocher un premier championnat du monde de sa carrière.

Hamilton, quant à lui, tente de revenir de l’arrière et de remporter le titre pour la huitième fois, un exploit qui le verrait dépasser Schumacher et se consolider comme le pilote de Formule 1 le plus titré de l’histoire.

La relation étroite de Vettel avec Schumacher est bien documentée, l’ancien champion à sept reprises lui ayant servi de mentor au début de sa carrière en F1, ainsi qu’un héros de course d’enfance avant cela.

Et donc Vettel considérera naturellement Schumacher comme le plus grand talent de la Formule 1, même si Hamilton remporte cinq autres titres.

« Michael est mon héros. Pour cette raison, je ne veux probablement pas que Lewis gagne », a déclaré Vettel aux journalistes avant le week-end de course du Grand Prix d’Abu Dhabi.

« Mais la vérité est qu’ils ont tous les deux connu une saison solide et qu’ils se lancent dans la dernière course avec l’opportunité de remporter le championnat parce qu’ils le méritent tous les deux.

« D’une certaine manière, je serais heureux si le record de Michael tient toujours, mais même si Lewis gagne, pour moi, Michael est toujours le meilleur.

« Lewis peut gagner un de plus, deux de plus, trois de plus, cinq de plus, cela ne change rien pour moi, et je m’entends bien avec Lewis, donc probablement l’intestin dit que je veux que Max gagne juste pour garder le record de Michael en vie.

« Mais ma tête est assez claire – que le meilleur gagne. »

Vettel, quadruple champion du monde à part entière, n’a bien sûr pas figuré dans la photo du titre cette saison et de manière réaliste à Abu Dhabi, il ne peut que consolider sa P12 dans le championnat des pilotes, pour terminer 2021 comme le meilleur. -Performant pilote Aston Martin.