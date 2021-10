Michael Schumacher trempé dans de la bière, Lewis Hamilton devient méchant avec Nico Rosberg et Max Verstappen est humilié par Kimi Raikkonen

Les fans de sport automobile américains ont l’embarras du choix avec IndyCar et NASCAR, mais cela ne devrait pas détourner l’attention de la relation incroyablement longue et mouvementée que le pays entretient avec la Formule 1.

L’Amérique a sauté sur la tendance moins d’une décennie après le début du championnat du monde en 1950, et cela a été un moment fort de la saison presque chaque année depuis.

L’une des photos les plus emblématiques de l’histoire de la F1 a été prise au Grand Prix des États-Unis

La nation compte également plusieurs champions du monde, tandis que ses cinq circuits différents ont produit certains des moments les plus mémorables du sport.

Organisée sur le Circuit des Amériques depuis 2012, il suffit de regarder le nombre de casques en édition spéciale sur la grille de l’événement de cette année pour voir à quel point la course est toujours emblématique.

Mais en 2005, le grand prix d’Indianapolis a été mémorable pour toutes les mauvaises raisons, avec la vue de seulement six voitures sur la grille gravée à jamais dans l’histoire de la F1.

Indianapolis 2005, où est tout le monde ?

Les deux derniers virages du circuit se connectent aux lignes droites de la piste ovale extraordinairement rapide, avec des pilotes se dirigeant vers la ligne d’arrivée à la vitesse maximale et à la force g.

Le vendredi, le désastre des essais a frappé Ralf, le frère de Schumacher, qui a été projeté dans le dernier virage à grande vitesse après l’éclatement d’un pneu.

La Toyota de Schumacher a été détruite après avoir été jetée dans le mur

C’était le deuxième accident d’horreur pour Ralf en deux ans dans le même virage, l’Allemand étant à nouveau sorti de l’événement.

Les choses ont empiré lorsque le remplaçant de Ralf blessé, Ricardo Zonta, a répété l’incident dans sa Toyota.

La Formule 1 avait deux fournisseurs de pneus différents à cette époque, Michelin admettant qu’ils ne comprenaient pas pourquoi l’erreur se produisait et que le caoutchouc n’était sûr que pendant 10 tours.

Des solutions ont été proposées, comme une chicane pour ralentir le virage, ou des arrêts aux stands tous les 10 tours, mais la FIA n’a pas réussi à se mettre d’accord avec les équipes concernées, ce qui a eu pour conséquence que seules les voitures équipées de pneus Bridgestone ont pris le départ de la course.

La foule était à juste titre livide car il semblait qu’elle n’obtiendrait pas ce pour quoi elle a payé

Malheureusement pour les 100 000 spectateurs et plus, seules trois des 10 équipes ont couru Bridgestones, qui étaient Ferrari, et les backmarkers Minardi et Jordan.

Les fans ont commencé à partir alors que les six voitures s’alignaient sur la grille la plus bizarre de l’histoire du sport, les autres participants ne restant que pour huer et jeter des objets sur la piste.

.

Une fan a même trouvé l’espace des officiels de la course pour leur dire ce qu’elle pensait de la farce

« C’était principalement des bouteilles, peut-être de la bière », a déclaré Schumacher après sa victoire sur son coéquipier Rubens Barrichello, mais sa misère n’a été aggravée que lorsqu’il est monté sur l’un des podiums les plus décevants jamais vus.

Sans aucun doute, le moment le plus drôle du week-end a été lorsque le pilote troisième a rejoint la tribune, avec le Jordan Tiago Monteiro prenant son seul podium en carrière, et a célébré joyeusement malgré une foule en colère abusant des trois premiers.

Le seul podium de F1 de Monteiro doit être l’un des plus amusants jamais vus

Coup d’envoi du COTA 2015, Hamilton contre Rosberg

Vous pensez que la bataille pour le titre de cette année entre Lewis Hamilton et Max Verstappen devient désagréable ? Revenez en arrière et regardez 2016.

Nico Rosberg a remporté le titre de son ancien meilleur ami Hamilton dans l’une des pannes inter-équipes les plus virulentes et les plus inconfortables jamais vues.

Cependant, la rivalité avait commencé à germer l’année précédente, Hamilton provoquant Rosberg dans son titre tout ou rien la saison suivante avec quelques moments nerveux.

Hamilton avait la ligne intérieure sur le poleman Rosberg qui montait la colline dans le virage serré à gauche au premier virage

Le pire est venu avec trois courses à disputer lorsque Rosberg s’est aligné devant son coéquipier Mercedes sur la grille, mais a perdu son avantage alors que les deux premiers ont grimpé la colline dans le premier virage.

Hamilton s’est assuré que Rosberg l’avait complètement perdu, exploitant sa ligne intérieure pour pousser l’Allemand hors de la piste, remportant finalement la course sur-le-champ.

Hamilton a fait le mouvement et a envoyé Rosberg bien large pour s’assurer qu’il ne revenait pas

Hamilton a rarement célébré une victoire de course avec plus de venin que la victoire clé sur son coéquipier poursuivant

Rosberg était en mode bouderie complète dans la salle de récupération silencieuse d’après-course, Hamilton jetant le plafond de la deuxième place à son coéquipier abattu, seulement pour le lui renvoyer immédiatement.

Hamilton a lobé la 2e place de Rosberg contre lui alors que les tensions étaient élevées

Et Rosberg le lui a renvoyé directement

Rosberg a remporté les trois dernières courses de la saison, avant de battre Hamilton l’année suivante, avec ce seul chapeau qui a provoqué l’étincelle qui a poussé Rosberg à battre Hamilton à la fois dans sa tête et sur la piste.

COTA 2017, à plus tard, Max

Vous ne seriez pas en mesure de le dire en regardant ses performances presque sans faille cette saison, mais il n’y a pas si longtemps, beaucoup remettaient en question la maturité de Max Verstappen après avoir fait son entrée en F1 en tant que plus jeune pilote du sport à l’âge de 18 ans.

Et l’un d’eux était un homme à l’opposé de l’échelle, Kimi Raikkonen, qui a fini par rencontrer le petit nouveau du quartier lors de multiples événements regrettables.

.

Verstappen faisait des fans partout dans le monde avec sa conduite agressive, mais il les perdait sur la piste

Le couple s’est réuni à cinq reprises entre 2016 et 2017, avec un Raikkonen normalement cool et rassemblé déclenché par les singeries du jeune Néerlandais.

Pourtant, fin 2017, le Finlandais prenait le dessus de façon hilarante.

Au cours des virages 17 et 18 de COTA, Verstappen a réussi ce qui semblait être l’un de ses meilleurs dépassements de tous les temps, glissant à l’intérieur de Raikkonen dans le dernier tour pour voler la troisième place et rendre son équipe Red Bull folle.

Verstappen semblait avoir réussi un mouvement épique, mais les quatre roues ont clairement quitté la piste

.

Verstappen et Red Bull ont célébré sa troisième place épique de manière sauvage avant que la mauvaise nouvelle ne survienne

Raikkonen était plus qu’heureux de venir dire à Verstappen qu’il prenait sa place sur le podium

Cependant, il est rapidement devenu clair lors des rediffusions que Verstappen avait quitté la piste pour effectuer le mouvement et a reçu une pénalité de cinq secondes.

Verstappen célébrait son mouvement épique dans la salle de refroidissement, lorsque le dernier visage qu’il voulait voir est apparu, Raikkonen s’étant présenté pour donner joyeusement au jeune une mauvaise nouvelle.

