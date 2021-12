Michael Shannon a confirmé son rôle de George Jones dans la nouvelle émission Paramount+ ‘George & Tammy’

Il a été confirmé que l’acteur de Knives Out Michael Shannon incarnerait la légende de la musique country George Jones dans une nouvelle émission Paramount +. Intitulée George & Tammy, la série mettra également en vedette Jessica Chastain (Les yeux de Tammy Faye) dans le rôle de l’icône de son compatriote Tammy Wynette. Deadline rapporte que les deux stars chanteront elles-mêmes afin de mieux capturer les performances des deux stars de la musique country. La série sera d’abord diffusée sur Spectrum, puis se rendra à Paramount +.

George & Tammy est basé sur The Three of Us: Growing Up with Tammy and George, un mémoire de 2011 écrit par Tamala Georgette, leur unique enfant ensemble. Le livre raconte son enfance en tant que royauté de la musique country. Le couple réel a été marié pendant six ans, de 1969 à 1975. La relation de Jones et Wynette était notoirement mouvementée, mais a inspiré un certain nombre de chansons populaires, telles que « We’re Gonna Hold On » et « Golden Ring ». La série limitée de six épisodes est réalisée par John Hillcoat, dont le CV du film comprend The Proposition, The Road, Lawless et Triple 9. En plus de Shannon et Chastain, l’acteur Steve Zahn a également été choisi. Zahn incarnera le regretté compositeur George Richey, que Wynette a épousé après avoir divorcé de Jones.

Michael Shannon en duo avec Jessica Chastain dans ‘George & Tammy’, une série limitée sur le mariage tumultueux du couple musical C&W George Jones et Tammy Wynette ➡️ Exclusivement sur Spectrum suivi d’une deuxième fenêtre sur Paramount+ et le réseau Paramount https://t.co/TUB3eaXE7i pic.twitter.com/kN2JVv3miL – Date limite Hollywood (@DEADLINE) 8 décembre 2021

En 2013, Georgette s’est assise avec Kentucky Country Music et a parlé de sa vie, y compris de ce qu’elle pense être la plus grande idée fausse que les fans ont eue au sujet de sa famille au fil des ans. « Je pense automatiquement que lorsque les gens entendent les noms de mes parents et qu’ils pensent à nous, ils pensent que nous sommes très gâtés et que nous sommes très privilégiés ; que nous sommes nourris à la cuillère, pour ainsi dire, les gens, que nous serions coincé », a déclaré Georgette. « Je pense qu’il y a beaucoup de stéréotypes qui sont mis en avant, en particulier sur les enfants. Ils s’attendent à ce que leurs enfants aient été vraiment gâtés. Maman ne nous a pas élevés de cette façon. »

Georgette a poursuivi: « Je ne vais pas dire ou mentir. Nous avons eu de belles choses. Nous vivions dans une belle maison. Mais en même temps, maman avait des règles très strictes à la maison. Nous avions des règles très démodées et strictes. les règles à un point tel que nous avions tous des corvées à faire pour gagner notre allocation. dépenser de l’argent pour des choses supplémentaires que nous devions gagner. J’ai un travail depuis que j’ai quatorze ans.

Elle a poursuivi en partageant: « En tant qu’adulte, vous savez, je pense que beaucoup de gens s’attendent à ce que, simplement parce que mes parents sont, nous serions toujours pris en charge et aurions tout cet argent. Nous avons toujours été très indépendants. Je ‘ J’ai travaillé comme infirmière. J’ai eu du mal à m’occuper seule de deux enfants quand j’étais mère célibataire. Je ne pense pas que ce soit un mode de vie aussi glamour que les gens le pensent. C’est juste normal comme tout le monde. La seule différence est peut-être qu’à cause de qui ils sont, nous sommes allés dans des endroits que d’autres personnes n’auraient peut-être pas. Honnêtement, nos vies sont vraiment très différentes de celles des autres. «