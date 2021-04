Michael Strahan admet qu’il regrette sa blague virale sur l’écart des dents

Eh bien, je ne pensais vraiment pas que les gens se souciaient beaucoup de mes dents. Je l’ai juste fait comme une petite farce en pensant que certains de mes abonnés Instagram allaient dire “ Oh, il est fou! ” Ils sauraient que c’était faux. J’ai gâché une partie de mes vacances, car j’étais en relâche avec les enfants, mon téléphone explose. 700 SMS, 400 e-mails, tout le monde essaie de FaceTime me voir. J’ai juste ignoré tout le monde. Et je suis ici pour signaler que c’était une farce. Les gens pensent toujours que c’est réel. J’avais tous ces messages, comme: «Oh, tu veux bien, nous sommes si fiers de toi». Mais ensuite, j’ai eu ceux qui disaient: «Vous avez laissé tomber Gap Nation. Vous devriez avoir honte de vous.’ Mais Gap Nation, je suis ici pour dire que je ne vais nulle part.