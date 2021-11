Michael Strahan — Bons gènes ou bons docteurs ?!

Michael Strahan marqué avec ces bons regards!

Voici la version de 31 ans de la défensive à la retraite de la NFL lors d’un bénéfice pour la Pediatric AIDS Foundation à New York en 2002 (à gauche). Cette année-là, il a remporté le record du plus grand nombre de sacs d’un quart-arrière en une seule saison… qu’il détient toujours aujourd’hui !

Et, 19 ans plus tard … la personnalité de la télévision « Good Morning America » – qui célèbre son 50e anniversaire aujourd’hui – travaille toujours sur son athlétisme lors de la classique de golf et du gala des célébrités « Big Daddy » à New York plus tôt cette année. (droit).

Tout CAP !

La question est …