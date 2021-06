Michael Strahan de Good Morning America pleure l’ancien entraîneur des Giants de New York Jim Fassell, décédé à 71 ans

Avant de devenir entraîneur, Jim Fassel était lui-même joueur, ayant servi comme quart-arrière au Fullerton College, à l’USC et à Long Beach State avant d’être repêché par les Bears de Chicago lors du repêchage de la NFL en 1972. Au cours d’un passage avec les Hawaïens de la Ligue mondiale de football, il est devenu entraîneur adjoint de l’équipe. À partir de là, il gravit les échelons des entraîneurs de football collégial et travaillera avec diverses écoles à divers postes. Il a finalement rejoint les Giants de New York en 1991 en tant qu’entraîneur du quart-arrière et a ensuite été promu coordinateur offensif en 1992.