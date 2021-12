Michael Strahan devient le premier journaliste américain à visiter l’espace

Michael Strahan n’est pas étranger à atteindre de grandes hauteurs.

Avec son nom déjà inscrit au Temple de la renommée de la NFL, sur un ring du Super Bowl et sur deux Daytime Emmy Awards, ce n’était qu’une question de temps avant que Strahan n’ajoute les voyages dans l’espace à sa liste de réalisations.

Samedi, l’homme de 50 ans l’a fait de manière historique et il est désormais le premier journaliste américain à se lancer dans un voyage spatial, avec l’aide du fondateur d’Amazon. Jeff Bezos et sa société de fusées Blue Origin.

Le co-présentateur de Good Morning America et ancienne star de la NFL, Michael Strahan, se tient debout lors d’une conférence de presse sur l’aire d’atterrissage après son vol dans l’espace à bord du New Shepard de Blue Origin le 11 décembre 2021 près de Van Horn, au Texas. Strahan a volé avec cinq autres civils à bord de la mission NS-19, le troisième vol spatial habité de la société qui appartient au fondateur d’Amazon, Jeff Bezos. (Photo de Mario Tama/.)

Lancée depuis l’ouest du Texas, la fusée New Shepard de Blue Origin a transporté Strahan et cinq autres passagers à une altitude d’environ 66 milles (environ quatre milles au-delà du seuil de l’espace, selon la NASA) avant de parachuter l’équipage en toute sécurité dans le désert. L’ensemble du voyage a duré environ 10 minutes, selon NBC News.

Accompagner Strahan pendant le voyage était Laura Shepard Churchley, fille du défunt astronaute Alain Shepard, le premier américain à voler dans l’espace. Quatre autres clients payants complétaient l’équipage de six personnes : le PDG de Voyager Space Holdings Dylan Taylor, investisseur Evan Dick, fondateur de Bess Ventures Lane Bess, et son fils Cameron Bess.

Le 23 novembre, Strahan a annoncé ses projets de voyage révolutionnaires sur Good Morning America, rappelant aux téléspectateurs qu’en juillet, il avait couvert le vol historique Blue Origin de Bezos pour l’émission d’information du matin.

« Blue Origin, ils m’ont approché et ils m’ont demandé si je voulais être membre d’équipage et sans hésitation, j’ai dit ‘Oui' », a déclaré Strahan à d’autres présentateurs de GMA. George Stéphanopoulos et Robin Roberts.

« Je voulais aller dans l’espace », a-t-il poursuivi lorsqu’on lui a demandé pourquoi il faisait cela. «Je pense qu’être là au premier lancement, c’était vraiment époustouflant. … Je crois [space tourism] apportera des percées technologiques et aussi des innovations pour nous ici sur Terre et je voulais juste en faire partie. »

Le New Shepard de Blue Origin décolle vers l’espace avec le co-présentateur de Good Morning America Michael Strahan, Laura Shepard Churchley, fille de l’astronaute Alan Shepard, et quatre autres civils le 11 décembre 2021 près de Van Horn, Texas. Les six voyagent à bord de la mission NS-19, le troisième vol spatial habité de la société, propriété du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos. (Photo de Mario Tama/.)

« Cette mission renforce la vision de l’entreprise de millions de personnes vivant et travaillant dans l’espace au profit de la Terre », a déclaré Blue Origin dans une déclaration écrite le 23 novembre.

Strahan a déclaré aux téléspectateurs de GMA qu’il avait commencé à préparer le voyage deux semaines auparavant lorsqu’il avait été mesuré pour sa combinaison de vol: « Depuis que je pointe à 6’5 », Blue Origin m’a fait tester un siège de vol « , a déclaré Strahan lors d’un GMA segment sur son prochain vol.

Le lancement était initialement prévu pour le jeudi 9 décembre, a rapporté NBC News, mais a été retardé en raison de vents dangereusement forts.

« Joli surréaliste », a tweeté Strahan la veille du décollage dans une série de messages exprimant son enthousiasme pour le voyage à venir.

Tous les passagers de New Shepard devaient respecter une limite de poids de 3 livres pour les articles apportés lors du trajet – les articles de Strahan comprenaient les 12 douilles de la salve de 12 coups de feu effectuée contre son père. Gene Strahanles funérailles. Il a également apporté son anneau du Super Bowl XLII et son anneau d’excellence du Temple de la renommée du football professionnel.

Parmi les autres souvenirs qui ont voyagé dans l’espace avec Strahan figuraient deux montres : la montre de poche de son grand-père maternel et « une rare montre De Bethune DB28 Kind of Blue avec un cadran céleste et une fonction de phase de lune ». Enfin, la personnalité de la télévision a apporté ses cartes d’identité d’employé ABC et FOX, un collier de perles de sa petite amie Kayla Rapide‘s défunte grand-mère, et un billet de 2 $.

Chauncey Alcorn et Jared Alexander du Grio ont contribué à ce rapport.

