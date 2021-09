Michael Strahan étend sa collection aux soins de la peau pour hommes – WWD

Michael Strahan se soucie de sa peau mais il ne veut pas s’en préoccuper.

C’est ainsi que l’ancien athlète et entrepreneur étend sa marque de vêtements sur mesure, d’athleisure, de denim et d’accessoires aux soins de la peau cet automne.

Cinq produits seront lancés plus tard cette année en magasin et en ligne avec Men’s Wearhouse, un partenaire clé de la collection Michael Strahan. Il sera également disponible dans d’autres magasins spécialisés aux États-Unis

“La façon dont vous vous présentez est si importante, car si vous êtes belle, vous vous sentez bien, et pour moi, s’habiller n’en est qu’une partie”, a déclaré Strahan. « Les soins de la peau et le toilettage sont tout aussi importants. Il ne devrait pas être trop compliqué ou intimidant pour un homme de trouver des produits qui lui conviennent. J’utilise ces produits tous les jours, avant et après le travail, en voyage ou après une séance d’entraînement. Tout comme mes gammes de costumes et d’athleisure, ces produits pour la peau Michael Strahan ont été développés à partir de mon besoin personnel d’un régime cutané de qualité et sans tracas qui fonctionne.

La ligne est conçue pour être « propre, simple, élevée et luxueuse sans prise de tête », selon la société. Ils sont sans cruauté et sans paraben, végétaliens et l’emballage est fait de plastique recyclé post-consommation, de canne à sucre et de verre.

Le prix se veut également abordable et la gamme se vendra entre 12 $ et 15 $ avec des coffrets cadeaux à partir de 28 $.

« La catégorie des soins de la peau étant si axée sur les femmes et souvent très chère, nous avons vu une voie ouverte pour développer cette gamme afin de donner aux hommes une alternative abordable mais efficace », a déclaré Koral Chen, responsable du développement commercial chez SMAC, une entreprise de divertissement et de développement commercial. et société de production dont Strahan est partenaire.

« Nous sommes ravis que les clients essaient ces formules propres et de qualité plus tard cette année, alors que nous célébrons l’expansion continue de la marque Michael Strahan », a déclaré Constance Schwartz-Morini, cofondatrice et directrice générale de SMAC.

Strahan a lancé sa propre collection en 2015 et a travaillé à la croissance du label en ajoutant une variété de catégories au mélange. « Je suis déterminé à bâtir cette entreprise. Ce n’est pas un coup rapide, obtenez un chèque et passez à autre chose », a-t-il déclaré. « Nous dirigeons la marque, nous possédons la marque. Je ne suis pas passif et je ne jette pas mon nom sur quelque chose par vanité. Nous voulons continuer à nous développer. Nous sommes là-dedans pour le long terme.