Michael Strahan fait une remarque rare sur son ex dans une douce mise à jour sur leur fille

Il n’y a rien de plus important pour l’ancienne star de la NFL Michael Strahan que sa famille. L’hôte bien-aimé de Good Morning America est le fier père de quatre enfants. Strahan, qui a été marié deux fois, partage deux enfants avec sa première épouse, Wanda Hutchins. Les deux se sont mariés de 1992 à 1996. Bien qu’il ne parle pas beaucoup de leur relation, il a adressé à Hutchins, un architecte d’intérieur, un cri dans un hommage Instagram à leur fille.

Strahan s’est rendu sur la plate-forme de médias sociaux pour partager des nouvelles passionnantes sur les œuvres d’art de sa fille de 30 ans, Tanita. Son travail est maintenant disponible à l’achat sur son site Web. Strahan a partagé des détails avec ses 1,4 million de followers, tout en louant Hutchins pour avoir transmis ses capacités artistiques.

« Découvrez l’incroyable galerie de ma fille @tanitaa.st ! Elle a définitivement obtenu le talent artistique de sa maman. Lol. Un autre joyeux 30e anniversaire de bébé ! Rendez-vous sur tanitasgallery.com », a-t-il légendé le post.

Tanita a eu 30 ans récemment. Dans un article séparé, Strahan a jailli de sa fille créative. Il a partagé deux photos côte à côte – l’une montrant Tanita en tant que bambin serrant Stahan dans ses bras, et une autre d’elle à l’occasion de son 30e anniversaire.

Il a sous-titré le message d’anniversaire : « À gauche, tu étais la première personne avec qui j’ai célébré mon repêchage. À droite, tu es absolument magnifique pour fêter ton 30e anniversaire hier ! Tanita, tu m’as fait le plus beau cadeau de la vie… être un père ! Que tous vos rêves continuent de se réaliser. Je vous aime et je suis si fier de vous. Continuez à utiliser votre créativité pour apporter de la joie au monde. »

Strahan partage également un fils, Michael Jr., avec Hutchins. Hutchins et Strahan étaient des amoureux adolescents. Selon Suggest, Strahan a rencontré Hutchins alors qu’il était un jeune militaire de 17 ans et étudiant à la Mannheim Christian Academy en Allemagne. Il a rebondi entre l’Allemagne et son État d’origine, le Texas, pour jouer au football, tout en maintenant une relation à distance avec Hutchins.

Ils se sont mariés peu de temps après que Hutchins soit tombé enceinte de Tanita. Ils se séparent après quatre ans de mariage. Mais, Strahan dit que c’était une rupture à l’amiable.

« Wanda et moi avons décidé que même si nous ne serions plus mariés, nous serions toujours une famille », a écrit Strahan dans son autobiographie Wake Up Happy: The Dream Big, Win Big Guide to Transforming Your Life.

« Je pense que souvent, lorsque vous vous séparez, les gens supposent que la mère est censée assumer la responsabilité des enfants », a-t-il déclaré à People en 2016 à propos de la scission. « Mais dès le premier jour, il était très important pour moi d’être actif, de faire partie de leur vie. J’étais constamment dans l’avion et au téléphone. Et c’est très difficile – bien sûr, c’est difficile avec eux d’être en Allemagne. Mais une chose J’ai appris que vous prenez du temps pour ce pour quoi vous voulez prendre du temps. »

Hutchins a également soutenu Stahan dans son divorce litigieux contre sa seconde épouse, Jean Muggli. Elle a révélé que Strahan avait payé sa pension alimentaire pour leurs deux enfants et leur avait acheté une maison.