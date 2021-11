Michael Strahan ira dans l’espace sur Blue Origin de Jeff Bezos

Lire du contenu vidéo

Michael Strahan est le nouveau Rocket Man !!!

L’animateur de « GMA » vient de révéler un secret… celui-là Jeff Bezos lui a donné une bague il n’y a pas si longtemps et l’a invité à faire du stop dans l’espace à bord de la fusée Blue Origin du fondateur d’Amazon.

Michael dit qu’il a fallu environ une nanoseconde pour dire oui … après avoir été super inspiré d’avoir été présent pour un lancement précédent.

JUST IN: @michaelstrahan sort de ce monde – littéralement ! – et volera sur la fusée #NewShepard de @BlueOrigin le 9 décembre ! https://t.co/zubchTcMg9 pic.twitter.com/mwVqRQ7HAB – Good Morning America (@GMA) 23 novembre 2021 @GMA

Voici la chose à propos de Bezos – il est comme l’un des meilleurs types de relations publiques dans les relations publiques même s’il n’est pas vraiment dans les relations publiques. Il utilise tous les trucs du livre pour détourner l’attention de Elon Musk et Richard Branson. Cette fois … la fusée de Bezos fait voler la fille de Alain Shepard — le premier américain à s’être aventuré dans l’espace — et un duo père/fils. Et, bien sûr, il y a Michael.

Strahan décollera le 9 décembre et il y a beaucoup d’entraînement à faire. Il dit qu’il se dirige vers les installations de Blue Origin pour une semaine et demie de formation. Jusqu’à présent, il n’a rencontré ses coéquipiers que via Zoom.

Je ne le savais pas, mais apparemment, les astronautes de Blue Origin reçoivent une sorte d’allocation. Strahan fait don du sien au Boys & Girls Club.

En parlant de $$$… MS ne l’a pas dit, mais nous supposons qu’il a droit à un tour gratuit.

Bezos, comme vous le savez, a déjà volé à bord de sa fusée, tout comme William Shatner. Alors, qui est le prochain… Oprah? Appelez, Jeff !