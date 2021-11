Michael Strahan révèle un problème qu’il a avec les Giants de New York

Le numéro 92 de Michael Strahan sera officiellement retiré par les Giants de New York dimanche lorsque l’équipe affrontera les Eagles de Philadelphie. C’est un événement que Strahan attend avec impatience, mais il a une question pour les Giants. En parlant à l’Associated Press cette semaine, Strahan s’est demandé pourquoi les Giants avaient mis autant de temps à retirer leur numéro.

« Toutes les choses que j’ai faites avec les Giants, je m’y serais attendue un peu plus tôt, mais c’est toujours un honneur », a déclaré Strahan, un ailier défensif hors pair. « Les choses arrivent au moment où elles sont censées arriver et non au moment où vous voulez qu’elles arrivent, parfois. C’est comme ça que je le vois. Je ne veux pas que ça donne l’impression que je Je suis ingrat ou je n’en suis pas honoré, parce que je le suis vraiment. Je me serais probablement attendu à ce que cela arrive un peu plus tôt qu’il ne l’a fait.

Strahan, co-animateur de Good Morning America, a pris sa retraite de la NFL après la saison 2007 après avoir aidé les Giants à remporter le Super Bowl. Il a quitté le match avec 141,5 sacs en carrière et détient le record de la NFL pour le plus grand nombre de sacs en une seule saison (22,5 en 2001). Il a le sixième meilleur total de tous les temps en sacs et est membre de l’équipe All-Decade des années 2000. Mais malgré toutes les réalisations que Strahan a accomplies au cours de sa carrière dans la NFL, il n’était pas un membre du Temple de la renommée au premier tour. Il n’a pas réussi à être élu au Temple de la renommée du football professionnel au cours de sa première année d’éligibilité en 2013, mais l’a obtenu l’année suivante.

Strahan a également parlé à l’Associated Press du fait qu’il était toujours un fan des Giants. « Est-ce que je regarde chaque match comme si je jouais toujours et que j’étais le plus grand fan des Giants? Absolument », a déclaré Strahan. « Est-ce que je suis frustré comme tous les autres fans ? Absolument. Est-ce que je le regarde et pense que je pourrais parfois me lever de mon canapé et aller jouer et aider l’équipe ? Absolument. »

La cérémonie de retrait du numéro de Strahan survient juste après que les Giants ont retiré le numéro d’Eli Manning plus tôt dans la saison. Manning a mené les Giants à deux victoires au Super Bowl et a pris sa retraite de la NFL après la saison 2019.