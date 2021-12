Michael Strahan s’envole au bord de l’espace : « Je veux y retourner »

Michael Strahan vient de faire un voyage qui était presque littéralement hors de ce monde.

Le samedi 11 décembre, le co-animateur de Good Morning America et ancienne star de la NFL a été projeté au bord de l’espace avec cinq autres personnes à bord du fondateur et milliardaire d’Amazon. Jeff Bezos‘La fusée Blue Origin.

Après leur atterrissage, Strahan a dit aux gens au sol : « Je veux y retourner. »

Il a également dit: « Vous devez avoir cette perspective. »

Strahan a été rejoint par un cadre de l’industrie spatiale Dylan Taylor, investisseur evan bite, capital-risqueur Lane bess, les siens sont cameron bess et Laura Shepard Churchley– la fille aînée du légendaire astronaute américain décédé Alain Shepard, qui en 1961 est devenu le premier Américain à voler dans l’espace. La fusée elle-même porte le nom de New Shepard, en son honneur. Strahan et Churchley étaient tous deux des invités d’honneur tandis que les quatre autres membres d’équipage étaient des clients payants.

La capsule a été lancée depuis l’installation privée de Blue Origin dans l’ouest du Texas, accélérée à plus de trois fois la vitesse du son pour dépasser la limite des 80 kilomètres (environ 50 miles) que les États-Unis utilisent pour marquer le bord de l’espace, a rapporté CNBC.