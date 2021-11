Michael Strahan s’envolera vers l’espace sur Blue Origin de Jeff Bezo

Michael Strahan se dirige vers l’espace. Mardi, le co-animateur de Good Morning America et légende de la NFL a annoncé qu’il s’envolerait dans l’espace sur Blue Origin de Jeff Bezos lors de son prochain vol, qui aura lieu le 9 décembre. Ce sera le troisième vol humain de la fusée New Shepard cette année. et marque le premier avec un manifeste d’astronaute complet de six membres d’équipage dans la capsule. Le décollage devrait avoir lieu à 9 h 00 CT le 9 décembre à l’installation « Launch Site One » dans le désert de l’ouest du Texas.

Lorsque Strahan a été invité par Blue Origin à être membre d’équipage, il était à 100% à bord. « Je veux aller dans l’espace », a-t-il déclaré. « Je pense qu’être là lors du premier lancement, c’était vraiment époustouflant. » Strahan était au Texas en juillet pour le premier lancement humain de Blue Origin. L’une des raisons pour lesquelles Strahan veut voyager sur Blue Origin est l’opportunité de faire partie de l’exploration spatiale.

Je vais dans l’espace ! Heureux de voler sur la fusée #NewShepard de @blueorigin le 9 décembre. ?? @GMA @SMAC pic.twitter.com/IdclCqbNdD – Michael Strahan (@michaelstrahan) 23 novembre 2021

« Je crois que c’est la façon d’être innovant, créatif, pionnier de l’aviation, maintenant du voyage spatial », a déclaré Strahan. « Et cela va prendre un certain temps, mais je pense que cela nous apportera de nombreuses percées technologiques et également des innovations ici sur Terre, et je veux juste en faire partie. »

Laura Shepard Churchley, la fille aînée d’Alan Shepard, qui est le premier Américain à voler dans l’espace et l’homonyme de New Shepard lors du vol spatial, rejoindra Strahan dans la mission. Ils seront également rejoints par le dirigeant de l’industrie spatiale et philanthrope Dylan Taylor, l’investisseur Evan Dick et le fondateur de Bess Ventures Lane Bess et son enfant, Cameron. Lane et Cameron seront le premier couple parent-enfant à voler dans l’espace.

« Pour voir l’excitation de faire ça, de se réunir, on a vraiment l’impression de faire partie d’une grande équipe », a ajouté Strahan. Strahan a commencé à se préparer pour la mission il y a deux semaines. Il a parlé à ses collègues membres d’équipage via Zoom et se réunira bientôt au Texas lorsqu’ils s’entraîneront et subiront des briefings sur la sécurité. Strahan a accompli beaucoup de choses au fil des ans, remportant un Super Bowl en tant que membre des Giants de New York et étant intronisé au Temple de la renommée du football professionnel en plus d’animer une émission matinale de premier plan. Voler dans l’espace sera en haut de sa liste de réalisations.