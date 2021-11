Michael Strahan Trolls Kevin Hart dans le dernier épisode de ‘Cold As Balls’

Michael Strahan a rejoint Kevin Hart dans son émission YouTube Cold As Balls et l’a trollé plusieurs fois. Le Temple de la renommée du football professionnel a donné à Hart un petit costume pour faire la lumière sur sa taille. Strahan s’en prend alors aux Eagles de Philadelphie puisque Hart est un grand fan. Au milieu de l’épisode, Strahan envoie un message aux fans des Eagles.

« Fans des Eagles, je vous apprécie », a déclaré Strahan. « J’apprécie de vous battre à chaque fois que j’en ai l’occasion. J’ai eu plus de sacs contre les Eagles que toute autre équipe de l’histoire de la NFL dans ma carrière. Merci, Donovan McNabb. Bonne chance pour l’avenir . » Strahan a passé toute sa carrière dans la NFL (1993-2007) avec les Giants. Il a enregistré 21 sacs en 28 matchs contre les Eagles. Le deuxième plus grand nombre de sacs de Strahan contre une équipe était de 18 contre les Cowboys de Dallas. Son succès contre les Eagles et les Cowboys l’a amené à totaliser 141,5 sacs, le sixième plus grand nombre de l’histoire de la NFL.

En plus d’être le meilleur lanceur de passes de tous les temps, Strahan est un champion du Super Bowl, menant les Giants sur les New England Patriots au championnat lors de sa dernière saison. « Gagner à New York vous magnifie 100 fois… avoir une bague vous met sous les projecteurs nationaux… gagner un SB était la première et la seule fois où j’étais un invité sur Live with Regis & Kelly », a déclaré Strahan sur le podcast 10 Questions. « Regis m’a demandé ce que je ferais ensuite, et j’ai dit que si vous prenez votre retraite, peut-être que je prendrai votre travail… ne sachant pas que des années plus tard, c’est exactement ce qui se passerait… et être dans cette émission m’a conduit à GMA. Donc absolument pas ! »

Pour Hart, il a grandi à Philadelphie, donc être un fan des Eagles est naturel pour lui. Lorsque les Eagles ont remporté le Super Bowl, en février 2018, Hart a tenté de faire partie de la célébration du Super Bowl de l’équipe. « D’accord, moment du Super Bowl », a déclaré Hart dans un épisode de Cold As Balls en 2019, selon Men’s Health. « Tout le monde sait que je me suis saoulé. Tout le monde le sait. Tout le monde a remarqué que j’ai emmené tous mes amis au Super Bowl, nous avons une boîte … Kevin Frazier est venu. Et il a dit: » Kevin, laisse-moi avoir une interview rapide avec toi … et j’y suis déjà. Et ma femme dit, ‘Bébé, tu ne devrais pas faire d’interviews, tu es un peu impertinent.’ Et je me souviens avoir dit : ‘F—n’ Eagles toute la journée !' »

Cold As Balls fait partie du réseau Laugh Out Loud, une marque de comédie et une société de divertissement multiplateforme fondée par Hart. De nouveaux épisodes de l’émission sont diffusés tous les mardis sur la chaîne YouTube Laugh Out Loud.