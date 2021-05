Michael Sweet de Stryper: “ Je dois tout à Dieu ”

Michael Sweet de hard rockers ouvertement chrétiens STRYPER a récemment été interviewé par le Brésilien Rock Mania. Vous pouvez maintenant écouter le chat ci-dessous.

Interrogé sur l’importance de Dieu dans sa vie, Doux dit: “Il est tout pour moi. Je ne suis pas de ces types qui lisent ma Bible tous les jours, citent les Écritures toutes les heures ou vont à l’église quatre fois par semaine. En même temps, Dieu est tout pour moi, parce que je sens que je dois tout à Dieu. Je sens qu’il m’a donné ma vie, je sens qu’il m’a donné mon talent et mes capacités, et je veux lui redonner à cause de ça . “

Doux a également décrit ses plans d’écriture et d’enregistrement pour les mois à venir. Il a déclaré: “Je viens de terminer un nouvel album inspirant. C’est très différent pour moi, musicalement parlant. Ce n’est pas un album de métal. Mais il y a quelques-unes des meilleures chansons auxquelles j’ai jamais participé, auxquelles j’ai jamais participé. écrit. Et j’ai hâte que tout le monde l’entende. Je viens de terminer. Nous le mixons maintenant. Je viens de tourner l’album avec Joel Hoekstra et Nathan James et Tommy Aldridge et Marco Mendoza. Alors c’est terminé. Ça va avoir un très SERPENT BLANC son – un très bon album. Je commence un nouvel album avec Frontières, avec [in-house producer] Alessandro [Del Vecchio]. J’espère que nous le prendrons dans un vieux VOYAGE direction, musicalement. Et puis je commence un nouveau Michael Sweet album solo de métal cette année. Et je commence, à la fin de l’année, sur un nouveau DOUX ET LYNCH album [with George Lynch]. Et puis, et nous avons déjà signé un accord, et c’est sur le calendrier, nous commençons sur un nouveau STRYPER album en janvier. Et puis en juin – en juin – nous allons enregistrer deux autres live STRYPER montre à Maison d’esprit les studios [in Northampton, Massachusetts]. Ils vont être ‘Soldats sous commandement’ et “ Plus d’enfer à payer ” dans leur intégralité, du début à la fin. “

Formé il y a 38 ans, STRYPER est le premier groupe de metal ouvertement chrétien à devenir grand public. Le nom du groupe vient d’Esaïe 53: 5, qui déclare: “Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités: le châtiment de notre paix était sur lui; et avec ses meurtrissures nous sommes guéris.”

Dans une interview en 2018 avec le Detroit Free Press, Michael dit que STRYPER n’a jamais été pleinement adopté par les communautés du heavy metal et du hard rock, en grande partie à cause des paroles chrétiennes du groupe.

“Nous n’avons jamais été acceptés par les deux camps”, a-t-il déclaré. «Le côté laïc, le courant dominant, ils ne nous ont jamais acceptés à ce jour. Nous sommes probablement ce groupe auquel tout le monde va se rendre chaque fois qu’il y a un moment pour se moquer. Nous serons le groupe utilisé pour cela dans la plupart des cas. Maintenant du côté chrétien, nous n’avons jamais vraiment eu le plein soutien du côté chrétien parce que nous ne rentrons pas dans leur petit club. Nous ne portons pas de costumes et de cravates et allons dans toutes les églises et prêchons. “

STRYPERLes albums de incluent “En enfer avec le diable”, “Deuxième venue”, le précité “Plus d’enfer à payer”, “Déchu” et le dernier effort du groupe, “Même le diable croit”.

Michael est rejoint dans STRYPER par son frère Robert Sweet (tambours), Oz Fox (guitares) et Perry Richardson (basse).



