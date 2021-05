Michael Sweet de Stryper reçoit une deuxième dose de vaccin Covid 19: “ Je suis fatigué de porter un masque ”

STRYPER chanteur Michael Sweet vient de recevoir sa deuxième dose du vaccin COVID-19. Jeudi 13 mai, le guitariste / chanteur de 57 ans, qui vit dans le Massachusetts, a pris son Instagram pour partager une photo de lui tenant une carte sur laquelle il est écrit “Merci! Pour avoir été vacciné” au Gillette Stadium après avoir reçu la photo, et il a écrit dans un message d’accompagnement: “Deuxième vers le bas. Je me souviens de ne pas avoir pu venir du Sud De l’Amérique à Porto Rico sans vaccin contre la fièvre jaune il y a quelques années. J’en ai eu un au Brésil et j’ai dû montrer ma carte de vaccin quand j’ai atterri à Porto Rico et quand je suis rentré à Boston. Rien de nouveau. Je faisais des vaccins depuis des années pour voyager . J’ai beaucoup plus de voyages à faire 😉 Et j’en ai marre de porter un masque ».

En décembre dernier, Doux a admis qu’il se méfiait un peu des nouveaux vaccins COVID-19, rapidement développés. Interrogé lors d’un entretien avec “Rocking With Jam Man” s’il recevait le vaccin une fois qu’il serait disponible, Doux a répondu: “Je ne sais pas. Pour être honnête avec vous, je ne suis pas sûr. C’est l’une de ces choses où je veux attendre au moins un peu pour m’assurer qu’ils ont tout le – faute de une meilleure façon de le dire – les bogues ont fonctionné. Et je serai honnête avec vous aussi – je suis un peu inquiet, parce que je suis l’un de ces gars, chaque fois que je me fais vacciner contre la grippe, je tombe malade. Donc Je ne me débrouille pas bien avec les vaccins. Et je suis un peu inquiet. J’ai entendu une histoire au sujet d’une personne au Brésil qui a été vaccinée contre le COVID et qui est tombée malade et est décédée. Maintenant, je ne sais pas si cela était directement lié au vaccin lui-même.

“Je suis un peu nerveux à l’idée de me dépêcher de me faire vacciner, mais je pense qu’avec le temps, je recevrai certainement le vaccin”, a-t-il ajouté. “Je ne sais juste pas exactement quand.”

Plus de 337 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et plus de 264,6 millions ont été administrées, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes. Plus de 117,6 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés – 35,4% de la population.

Une récente Radio Nationale Publique/Mariste Un sondage a révélé qu’un Américain sur quatre a déclaré qu’il refuserait un vaccin contre le coronavirus s’il était proposé. Un autre 5% sont «indécis» quant à savoir s’ils obtiendraient le vaccin. 49% des hommes républicains ont déclaré qu’ils ne prendraient pas le vaccin lorsqu’il était à leur disposition.

Les États-Unis comptent plus de 32,8 millions de cas confirmés de coronavirus et 583000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: 160 millions de cas et 3,33 millions de décès.

Bien que le vaccin COVID-19 ait été produit rapidement en raison de l’urgence de la crise sanitaire et du nombre de volontaires des essais cliniques, les scientifiques affirment que le vaccin n’a pas été précipité et qu’il repose sur des années de recherche.

Le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, Dr Anthony Fauci, a estimé qu’environ 70 à 85% des Américains auraient besoin d’être vaccinés pour atteindre l’immunité collective.

Les deux principaux vaccins américains ont montré une efficacité de 95% contre le coronavirus.