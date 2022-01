Michael Sweet de Stryper subit une autre opération de décollement de la rétine

STRIPER leader michael doux a subi une intervention chirurgicale pour un décollement de la rétine.

Un décollement de la rétine se produit lorsque la rétine se sépare de l’arrière de l’œil, provoquant une perte de vision périphérique. Sans traitement immédiat, un décollement de rétine peut entraîner une perte totale de la vision, selon Ligne Santé.

Le guitariste/chanteur de 58 ans, qui a subi sa première intervention en novembre, a pris à son Instagram plus tôt dans la journée (mardi 11 janvier) pour écrire : « Donc, cela vient de se produire. J’ai traversé 7 semaines sans incident, puis j’ai recommencé à voir une légère ombre dans mes yeux. Je suis allé chez l’ophtalmologiste et j’ai confirmé mon intuition, ma rétine s’est décollée.

« Je viens de sortir de chirurgie et ils ont enlevé le tissu cicatriciel et injecté une bulle d’huile qui va rester plus longtemps (3 mois). Ils ont enlevé ma cataracte en même temps et quand ils enlèveront l’huile dans 3 mois, ils remplaceront mon Je devrais être capable de voir assez bien à ce moment-là.

« Je suis à nouveau face contre terre jusqu’au jour où les gars sortent pour enregistrer le nouvel album de @Stryper (1/25). J’écrirai les paroles pendant que je reste face contre terre pendant les prochaines semaines.

« Le spectacle doit continuer. Je crois que c’est le moment de faire l’album. Alors, ça arrive. De plus, j’ai hâte de traverser ça et de sortir et de commencer la tournée en mai.

« J’apprécie profondément ceux qui se sont tenus à mes côtés et qui ont continué à prier pour moi et à penser à moi. »

Michaella dernière procédure médicale de survient près d’un an après STRIPER guitariste Oz Renard a subi la première de ses chirurgies cérébrales pour traiter l’une des tumeurs découvertes dans sa tête il y a quatre ans. Par conséquent, once a été absent de certaines des récentes dates de tournée du groupe et a été temporairement remplacé par Howie Simon (JEFF SCOTT SOTO, GRAHAM BONNET).

Début août, once a déclaré qu’il pensait « qu’il serait mieux » pour lui de prendre le reste de l’année de tournée « pour un temps de récupération solide » après la chirurgie.

Renardles tumeurs de – une à son oreille et l’autre à l’arrière de son cerveau – ont été découvertes lorsqu’il a subi sa première crise en août 2018 alors qu’il se produisait avec PÉCHEURS DE LA VILLE DU PÉCHÉ chez Harrah’s à Las Vegas.

En octobre 2020, Renard a été brièvement hospitalisé après avoir subi une autre crise massive.

Dans les semaines qui suivent Renardsaisie initiale d’août 2018, STRIPER a fait une tournée en Australie et au Japon en trio, puis a recruté Simon remplir pendant que Renard n’a pas pu prendre la route.



