Michael Sweet dit qu’il a refusé l’opportunité de produire l’album de Geoff Tate

STRIPER leader michael doux dit qu’il a refusé l’opportunité de produire un album de l’ancien QUEENSRŸCHE chanteur Geoff Tate parce qu’il « ne voulait pas causer de problèmes avec les amitiés » qu’il entretient avec les membres du courant QUEENSRŸCHE s’aligner.

Doux partagé les détails de sa proposition de collaboration avec Tate dans une publication sur les réseaux sociaux mercredi 1er décembre. Il a écrit : « Histoire intéressante : j’ai eu l’opportunité d’écrire et de produire un album pour Geoff Tate. j’ai été contacté par Frontières Musique srl et a demandé de le faire. Geoff était également à bord (j’espère qu’il ne menacera pas mon bien-être en le disant). Bien que j’aie longuement réfléchi à l’opportunité, je ne voulais pas causer de problèmes avec les amitiés que j’ai avec le groupe. Et il y avait aussi quelques autres facteurs impliqués.

« Avance rapide quelques mois plus tard, alors que j’étais au Brésil pour jouer un set acoustique en solo et devinez qui est assis juste devant moi, devant et au centre ? Geoff Tate et sa femme Suzanne! Disons juste que j’ai transpiré un peu plus que d’habitude ce soir là 😉 Geoff et Suzanne étaient courtois, gentils et assis pendant tout le set et chantaient même sur quelques airs. J’ai bien sûr annoncé que Geoff était là alors qu’il levait son verre de vin à la foule. C’était une nuit inoubliable à coup sûr.

« Après le spectacle que j’ai rencontré Geoff et Suzanne dans les coulisses et nous avons discuté des possibilités. Je n’étais pas certain que je ne travaillerais pas avec lui à ce moment-là, alors nous l’avons laissé avec « parlons bientôt » et c’est tout. Quand je suis rentré chez moi, j’ai décidé qu’il ne serait dans l’intérêt de l’un ou de l’autre de travailler ensemble. Au moins à ce moment-là.

« Bien que je n’aie jamais vraiment appris à connaître Geoff, il a été aimable avec moi et m’a traité avec respect. C’était et c’est un moment que je n’oublierai jamais. »

Courant QUEENSRŸCHE chanteur Todd La Torre était l’invité vedette de la chanson « Le fils de l’homme » de Douxle dixième album solo de, « Dix », sorti en octobre 2019 via Rat Pak Records en Amérique du Nord et Frontières Musique Srl en Europe.

De retour en 2014, Doux Raconté « La Chaussure Avec Miles Schuman » émission de radio que le règlement entre Tate et ses anciens camarades de groupe dans QUEENSRŸCHE sur les droits sur le nom du groupe « a fonctionné pour le mieux. Même si Geoff, évidemment, est très respecté et les gens savent qui il est – il a un tel nom et [was] une telle partie intégrante de la QUEENSRŸCHE du passé – QUEENSRŸCHE est, à mon avis, le groupe », a-t-il expliqué. « Le groupe, avec Todd, c’est pour moi QUEENSRŸCHE. Ce serait comme si je continuais par moi-même et disais que je suis STRIPER. Ce n’est pas juste, et ce n’est pas comme ça. Donc je pense que ça a marché. Le fait qu’ils aient pu surmonter leurs différences et avancer de manière saine, je pense que c’est génial, et j’ai plus de respect pour chacun d’eux. »

Il a poursuivi: « Vous savez quoi? J’aime Todd, et je pense que c’est un groupe incroyable. Todd mérite d’avoir et d’obtenir ce qu’il a, parce que c’est une personne si formidable et un talent si immense, et le monde a besoin de le voir davantage, l’homme et les garçons dans QUEENSRŸCHE avec Todd. »

Quant à savoir s’il a compris pourquoi Tate voulait initialement continuer à utiliser le nom QUEENSRŸCHE pour son nouveau groupe même si aucun des Geoffles anciens camarades de groupe voulaient travailler avec Geoff de nouveau, Doux a dit: « Bien sûr, je le fais. Parce que vous ne pouvez pas enlever le fait que… et vous ne pouvez pas changer l’histoire qui Geoff n’est pas un gars talentueux. Je pense qu’il a été élu l’un des meilleurs chanteurs de tous les temps, et il aime la musique et adore jouer, j’en suis sûr, et c’est sa passion. Donc tu ne veux pas lui enlever ça. Mais en même temps, il y a l’intégrité et il y a une façon de faire les choses, et il y a une mauvaise façon de faire les choses. Mais encore une fois, je n’étais pas dans QUEENSRŸCHE, donc je ne connais pas tous les petits détails et je ne suis pas l’autorité sur toutes choses QUEENSRŸCHE. Je sais juste ce que je crois, et je sais Todd personnellement, et je connais les gars personnellement. Et je dois juste dire que je les admire en tant que personnes. Eddie [Jackson], Scott [Rockenfield]… tous… Michael [Wilton]… Je veux dire, ce ne sont que des bons gars, mec, et c’est un super groupe, et ils méritent ce qu’ils obtiennent ; ils méritent d’aller de l’avant avec le nom, je pense. »



