Michael Sweet explique son commentaire « Stryper n’est pas un groupe chrétien »

michael doux a une fois de plus affirmé que STRIPER n’a jamais été un groupe « chrétien » malgré le fait que les paroles de plusieurs STRIPER les chansons pointent explicitement vers le Christ. Lors d’une apparition dans le dernier épisode de la « Parlez, c’est Jéricho » podcast hébergé par FOZZY leader et superstar de la lutte Chris Jericho, a-t-il expliqué (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « J’ai récemment, au cours des dernières années, dit à plusieurs reprises, et cela a vraiment fait sensation, que nous n’étions pas un groupe chrétien. Et les gens disent : ‘Quoi ?’ Mais nous sommes chrétiens dans un groupe de rock, et il y a une différence.

« Je regarde a PÉTRA en tant que groupe chrétien, je regarde DOUX CONFORT, Je regarde a BANDE REZ en tant que groupes chrétiens, parce qu’ils étaient chrétiens dans un groupe de rock », STRIPER le leader a continué. « Et ils ont été élevés dans l’église, pour la plupart. Nous n’avons pas été élevés dans l’église; nous avons été élevés dans les rues de LA en jouant Gazzarri’s, Troubadour, Whisky, et nous sommes devenus chrétiens. Et nous avons juste continué faire ce que nous avons toujours fait, mais avec un message différent.

« Donc, nous sommes un groupe de rock composé de chrétiens » Doux ajoutée. « Nous ne sommes vraiment pas un groupe chrétien. Mais si les gens veulent nous appeler un groupe chrétien, ce n’est pas grave. Mais je nous considère comme un simple groupe de rock qui a décidé de prendre un chemin différent. »

Michael a poursuivi en disant que STRIPERLes paroles de viennent du cœur et ne sont pas censées être un gadget marketing, comme c’est le cas avec certains des homologues les plus extrêmes du groupe.

« Avec un groupe comme TUEUR – pas seulement TUEUR mais un certain nombre d’autres groupes de black metal… Ce qui est intéressant, c’est STRIPER, nous lisons la Bible, nous prions, nous allons à l’église, nous croyons en ce que dit la Bible », Michael mentionné. « Donc, en faisant cela, pour ainsi dire, nous pratiquons ce que nous prêchons. Nous ne sommes pas parfaits – dans aucun sens du terme, nous ne sommes pas parfaits – mais nous faisons vraiment de notre mieux pour représenter le Christ, représenter Dieu et tout ça Dieu représente. Mais c’est drôle quand vous entendez parler de TUEUR, et vous pensez bande satanique, pentagramme, mal, et puis À M [Araya, SLAYER frontman] va à l’église tous les dimanches avec ses enfants. Qui est super. Mais ce que je veux dire, c’est que c’est à l’opposé de ce qu’ils se représentent. STRIPER, d’un autre côté, vous obtenez ce que vous obtenez. Nous sommes ce que nous sommes sur scène et hors scène. Ce n’est pas comme si nous allions à l’église satanique après avoir quitté la scène. »

Bien que STRIPERle troisième album de 1986 « En enfer avec le diable », fait Doux et ses compagnons de groupe le premier acte chrétien contemporain à marquer un album de platine, le groupe s’est souvent senti malvenu dans les cercles chrétiens, certains membres de l’église estimant que le christianisme et le heavy metal sont incompatibles.

Dans une interview de 2018 avec le Presse gratuite de Détroit, Michael dit que STRIPER n’a jamais été pleinement adopté par les communautés heavy metal et hard rock, en grande partie à cause des paroles chrétiennes du groupe.

« Nous n’avons jamais été acceptés par les deux côtés », a-t-il déclaré. « Le côté laïc, le courant dominant, ils ne nous ont jamais acceptés à ce jour. Nous sommes probablement ce groupe vers lequel tout le monde va aller chaque fois qu’il y a un moment pour se moquer. Nous serons le groupe utilisé pour ça dans la plupart des cas. Maintenant, du côté chrétien, nous n’avons jamais vraiment eu le plein soutien du côté chrétien parce que nous n’avons pas notre place dans leur petit club.

Formé il y a 39 ans, STRIPERSon nom vient d’Ésaïe 53 : 5, qui déclare : « Mais il a été blessé à cause de nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités : le châtiment de notre paix était sur lui ; et par ses meurtrissures nous sommes guéris. »

STRIPERles albums de comprennent « En enfer avec le diable », « Deuxième venue », « Plus l’enfer à payer », « Déchu », « Dieu maudit » et le dernier effort du groupe, « Même le diable y croit ».