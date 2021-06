Michael T. van der Veen représentant Jason Dolan dans Capitol Case ⋆ .

L’un des avocats qui a représenté Donald Trump lors du deuxième procès de destitution de l’ancien président, se prépare à défendre l’un des 16 accusés d’émeutes du Capitole inculpés dans une vaste affaire de complot Oath Keepers.

Avocat de longue date en dommages corporels à Philadelphie Michael T. van der Veen, qui a été ajouté à l’équipe de défense de mise en accusation de Trump en février, a déposé lundi une requête en comparution pro hac vice devant le tribunal de district américain du district de Columbia au nom de 44 ans Jason Dolan, un vétéran de la Marine de 20 ans. La requête a été accordée mardi par le juge de district américain Amit P. Mehta.

Les procureurs affirment que Dolan, qui s’appelait « Turmoil », avait été en communication avec des membres connus de la milice d’extrême droite pendant des semaines avant le 6 janvier, conduisant une voiture de location de Floride à DC pour aider à arrêter la certification de le Collège électoral vote. Les documents d’inculpation allèguent en outre que Dolan était l’une des 14 personnes à former « la pile » de gardiens du serment qui « a manœuvré de manière organisée les marches du côté est du Capitole – chaque membre gardant au moins une main sur l’épaule du l’autre devant eux.

«En haut des marches, la pile s’est jointe puis a avancé aux côtés d’une foule qui s’est agressivement avancée vers les portes de Columbus à l’entrée centrale est du Capitole, a agressé les officiers gardant les portes, a lancé des objets et pulvérisé des produits chimiques vers les officiers et la porte et ont tiré violemment sur les portes », a déclaré la plainte pénale, notant que les accusés ont continué à utiliser la méthode de la main sur l’épaule après être entrés dans le bâtiment du Capitole.

Dolan est accusé de complot, d’obstruction, de destruction de biens du gouvernement et d’intrusion dans un bâtiment restreint.

Juge d’instance américain William Matthewman La semaine dernière, il a statué que Dolan n’était pas une menace pour la communauté et a fixé sa caution à 100 000 $. Cependant, à la demande des procureurs fédéraux, la décision sur la caution de Matthewman a été suspendue jusqu’à mercredi pour permettre au gouvernement de présenter une motion contestant l’ordonnance de libération de Dolan et demandant qu’il reste en détention provisoire. Une audience de détention est prévue vendredi pour trancher l’affaire.

Van der Veen a fourni plusieurs moments énervants en février lorsqu’il a comparu devant le Sénat américain pour défendre Trump contre l’accusation de destitution d’incitation à l’insurrection.

Comme indiqué précédemment par Law&Crime, quelques mois seulement avant de prendre en charge l’équipe de défense de la destitution de Trump, van der Veen avait déposé une plainte fédérale alléguant que le rôle du président de l’époque dans l’affaiblissement du service postal américain (USPS) et ses allégations sans fondement de fraude électorale par courrier priverait les citoyens de Pennsylvanie du droit de vote. La plainte alléguait que Trump et le ministre des Postes Louis De Joy avait « pris des mesures sous la forme de changements opérationnels qui entraîneront des retards généralisés de plusieurs jours dans la livraison du courrier et priveront les électeurs de Pennsylvanie du droit fondamental de voter et de faire compter leur vote ».

Van der Veen et les autres avocats de l’équipe de destitution de Trump ont ensuite été critiqués pour avoir gravement déformé le travail du professeur de droit de la Michigan State University Brian Kalt dans leur mémoire juridique pour faire valoir que la Constitution américaine ne permet que la destitution des fonctionnaires en exercice et ne peut donc pas être utilisée contre un président qui a déjà quitté ses fonctions.

L’avocat a également fait rire de manière mémorable dans la salle du Sénat lorsqu’il a suggéré que les dépositions de témoins de destitution soient effectuées dans son cabinet d’avocats privé à Phillydelphie. La veille du deuxième acquittement de Trump, le domicile de van der Veen a été pris pour cible et défiguré par des vandales.

« Ma maison a été attaquée. Je préfère ne pas entrer là-dedans », a déclaré van der Veen. “Toute ma famille, mon entreprise, mon cabinet d’avocats sont assiégés en ce moment.”

Voir ci-dessous la motion de van der Veen pour comparaître pro hac vice.

[image via CBS News screengrab]

