Michael Tylo, star du feuilleton, est décédé à 73 ans

Michael Tylo, un acteur de feuilleton connu pour son rôle de Quinton Chamberlain dans Guiding Light, est décédé mardi, a annoncé l’Université du Nevada à Las Vegas (UNLV). Il avait 73 ans. Avant sa mort, Tylo a travaillé comme professeur de cinéma à l’UNLV. La cause du décès n’a pas été annoncée.

“Michael Tylo était un être humain magnifique et attentionné – il était si spécial”, a déclaré Nancy Uscher, doyenne du Collège des beaux-arts, dans un communiqué publié sur le site Web de l’université. “C’était un ami, un collègue, un enseignant et un artiste exemplaire. Il a eu une carrière si distinguée et riche, mais il était humble face à ses réalisations. Il aimait profondément sa famille et menait une vie joyeuse, mais il nous a quittés bien trop tôt. Il nous manquera beaucoup, mais ressentons une profonde gratitude pour tout ce que Michael a apporté au Collège des Beaux-Arts, à l’UNLV et au monde.”

Selon Deadline, Tylo a fait ses débuts dans un feuilleton en 1980, apparaissant sur Another World. En 1981, le natif de Detroit a commencé une course de trois ans sur Guiding Light où il a joué Quinton Chamberlain. Il ferait équipe avec Nola Reardon de Lisa Brown, et le couple deviendrait très populaire parmi les fans. En 1987, Tylo jouera Matt Connolly dans All My Children et s’occupera de scénarios avec la légende du feuilleton, Susan Lucci. Il a également fait une brève apparition à General Hospital en 1989 après s’être éloigné des feuilletons pour apparaître dans des émissions aux heures de grande écoute. En 1992, Tylo apparaîtra dans The Young and the Restless et revient dans Guiding Light en 1996. Il rejoint ensuite le casting de The Bold and the Beautiful en 2000 avant d’accepter un poste à l’UNLV en tant que professeur invité de théâtre et de cinéma.

En ce qui concerne les émissions aux heures de grande écoute, Tylo est apparu dans Murder, She Worte, Perry Mason, Lonesome Dove, A Man Called Hawk et Zoro. Selon sa page IMDB, la dernière apparition télévisée créditée de Tylo était Nightwing: The Series en 2014, alors qu’il exprimait Deathstroke. Le compte Twitter Young and the Restless a écrit: “Nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Michael Tylo qui a honoré [Young and the Restless] avec ses talents de Blade et Rick.”

Tylo laisse dans le deuil son épouse Rachelle et ses filles Kollette, Izabelle et Katya. Il était auparavant marié à Deborah Eckles et à l’actrice Hunter Tylo. Le fils de Michael Tylo, Michael Tylo Jr, est décédé en 2007.