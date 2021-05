Michael van Gerwen fait exploser les joueurs “ ennuyeux ” et dit que les fléchettes doivent “ avancer ” ⋆ .

Michael van Gerwen est de retour en forme et n’a pas peur de donner son avis sur ses camarades (Photo: .)

Michael van Gerwen estime que certains de ses rivaux sur l’oche sont “ ennuyeux ” et “ n’ont rien à l’intérieur ” alors que l’ancien champion du monde redécouvre sa meilleure forme et sa langue la plus acérée en Premier League.

MVG a connu trois superbes nuits en Premier League cette semaine, remportant son trio de matches, battant Dimitri van den Bergh, Jonny Clayton et James Wade pour se hisser en tête du classement.

Il y avait quelques moyennes monstrueuses là-dedans, culminant avec 109,96 dans la victoire contre Van den Bergh alors que Mighty Mike recommence à montrer son immense meilleur.

Après avoir battu Clayton jeudi, un match dans lequel Van Gerwen était encore plus animé que d’habitude sur scène, le Néerlandais a expliqué qu’il se sentait obligé de faire un spectacle car certains de ses adversaires contribuent peu dans ce domaine et sans foule la pression est sur lui pour effectuer.

“Je le dois parce qu’il n’y a pas de foule”, a déclaré MVG. «Je dois créer des matchs tout seul parce que la plupart de mes adversaires auxquels je joue ne sont pas vraiment sympas à regarder. Il n’y a rien en eux. Ils sont un peu ennuyeux.

Ce sont tous de bons joueurs, mais ce sont aussi de bons joueurs quand il y a 8 000 personnes sur le terrain. C’est une autre histoire.

MVG a confortablement scié Wade 8-3 vendredi et a doublé ces commentaires, estimant que certains joueurs sont coincés dans le passé.

“Il y a des joueurs qui ne donnent aucune énergie, qui n’ont rien en eux et qui sont assez, à mon avis, ennuyeux”, a-t-il déclaré à Live Darts.

“ Certaines personnes peuvent me dire que je me trompe et revenir en arrière, mais les jeux avancent et les fléchettes avancent. Différentes personnes vont se lever. ”

Van Gerwen n’était pas à court de barbes pour ses coéquipiers vendredi soir, se délectant de son retour en forme.

Après un début fragile en Premier League, il a de nouveau fière allure, ce qui, selon lui, est dû à son esprit combatif, ce qui manque aux autres joueurs.

«Bien sûr, je viens de loin», dit-il. «Mais quand vous avez l’esprit combatif comme moi dans mon corps, je n’abandonne jamais, comme le font certains autres joueurs. C’est vraiment important.

Il y a maintenant quelques semaines de congé en Premier League avec les joueurs de retour le 24 mai lorsque Van Gerwen affrontera Nathan Aspinall, qui occupe la deuxième place du tableau.

