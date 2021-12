Michael van Gerwen s’inspire de Max Verstappen « de classe mondiale »

Michael van Gerwen a déclaré qu’il espérait imiter Max Verstappen, après sa saison « vraiment de classe mondiale » en Formule 1.

Le compatriote de Verstappen est lui-même triple champion du monde de fléchettes, ayant remporté le premier prix de son sport en 2014, 2017 et 2019.

« Mighty Mike » a formé une rivalité avec le grand des fléchettes Phil Taylor dans les dernières étapes de sa carrière, et a finalement détrôné l’Anglais au sommet du match.

Van Gerwen est actuellement à Londres à la recherche de son quatrième titre mondial – disant qu’il ne dirait que son tournoi est un succès s’il le gagne.

Une brillante performance de Chas Barstow, mais Michael van Gerwen s'avère trop fort, voyant un superbe succès de set 3-1 pour clore l'action de ce soir !

Après avoir vu le pilote Red Bull remporter le championnat du monde dans des circonstances sans précédent à Abu Dhabi, Van Gerwen s’est enthousiasmé quant à la façon dont Max et Jos Verstappen ont réussi à atteindre ce point et à obtenir leur « récompense ultime ».

« Ce que ce garçon a fait est vraiment de classe mondiale », a déclaré Van Gerwen à la publication néerlandaise De Telegraaf, citée sur DartsNews.com.

« Et pas seulement lui. Avec son père, ils ont consacré leur vie à la Formule 1, avec un seul objectif en tête : devenir Champions du Monde.

« Le week-end dernier a été la récompense ultime. Qu’ils aient réussi à le faire est vraiment génial. Bien sûr, il a eu de la chance dans le dernier tour, mais si quelqu’un méritait le titre, c’était bien Max.

« J’espère que je serai bientôt debout avec le trophée du vainqueur dans les mains comme lui, car ce n’est qu’alors que mon championnat du monde sera un succès. »

Verstappen a pris la tête de Lewis Hamilton dans le dernier tour de la saison et il y a eu beaucoup de retombées de la course du week-end dernier à Abu Dhabi, compte tenu de la controverse entourant le redémarrage de la course.

Mais dans une vidéo publiée par la Formule 1, les pilotes ont revu leurs prévisions de pré-saison qui ont été écrites et placées dans une enveloppe scellée, qui a été ouverte une fois l’année terminée.

Alors que certains pilotes étaient à l’aise avec ce qu’ils ont écrit, il s’avère que Verstappen a sous-estimé à quel point il aurait du succès cette année.

« J’ai écrit six victoires de course et une bonne quantité de gin [and] tonique », a révélé le pilote Red Bull. « J’ai eu plus de six victoires en course et j’ai eu une bonne quantité de gin tonic donc c’est en fait une bonne prédiction ! »