Michael Vartan révèle pourquoi embrasser Drew Barrymore était “embarrassant”

“Je ne sais pas si vous vous en souviendrez, mais vous m’avez offert un petit cadeau d’emballage très doux. C’était cette magnifique petite fougère. Eh bien, je pensais que c’était de la fougère. années, cette chose grandissait”, a expliqué l’acteur de l’Arrangement. “Bien sûr, je l’ai nommé Drew. Il mesure maintenant 15, 16 pieds de haut.”

Il a dit qu’il avait fièrement gardé une photo de l’arbre présent avec lui toutes ces années. “J’ai littéralement gardé la photo de Drew dans mon téléphone pendant 20 ans dans l’étrange chance que je te croise et te dis : ‘Sais-tu ce que c’est ?'”, lui a dit Michael.

Drew a répondu: “C’est vraiment impressionnant, et je pense que c’est une métaphore parfaite pour, peut-être, que le film continue de grandir”, se référant à la base de fans fidèles qu’ils ont plus de deux décennies plus tard.

Voir leurs douces retrouvailles ci-dessus, et un autre clip avec des co-stars David Arquette et Molly Shannon ici.