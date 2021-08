Michael Vaughan est préoccupé par la dépendance de l’Angleterre envers le capitaine de test Joe Root (Photos: .)

L’ancien capitaine anglais Michael Vaughan a déclaré qu’il “ne jouerait pas” contre les frappeurs en difficulté Zak Crawley ou Dan Lawrence lors du deuxième test contre l’Inde.

La star de Kent Crawley a marqué 33 points lors de ses deux manches lors du match d’ouverture de la série à Trent Bridge, tandis que Lawrence d’Essex a effectué 25 points.

L’Angleterre a été éliminée pour 183 le premier jour du premier test, mais a limité les dégâts avec une impressionnante démonstration de bowling, les cinq fers et les quatre guichets d’Ollie Robinson de James Anderson assurant que le déficit restait inférieur à 100.

Le capitaine Joe Root a marqué un siècle brillant en troisième manche alors que l’Angleterre a fait 303 pour placer l’Inde à 209 pour gagner. À l’approche de la cinquième et dernière journée, l’Inde est à 52-1, avec tous les résultats encore possibles et la météo ayant potentiellement son mot à dire.

“Ce fut une merveilleuse journée de test de cricket”, a déclaré Vaughan à la BBC Test Match Special à la fin du quatrième jour. «Cette centaine de Joe Root – nous l’avons vu jouer de nombreuses manches magnifiques, mais c’était tout simplement pur.

«Ces disques de couverture, les coupes tardives, la façon dont il a joué les fileurs et Ravindra Jadeja, c’était fantastique.

«Il ne l’admettrait jamais, mais il porte cette formation au bâton. Et cela signifie qu’il n’est pas toujours à son meilleur sourire et gaieté. Mais il était de retour aujourd’hui et c’est exactement ce que vous voulez voir.

L’Inde est en tête de l’ouverture de la série malgré le brillant siècle de Root (Photo: .)

“Quand Joe Root sourit, quelle que soit la situation du jeu, c’est à ce moment-là qu’il est à son meilleur et c’est un excellent exemple pour tous les jeunes joueurs.”

L’Angleterre était toujours menée par 49 lorsque Root est arrivé dans le pli, mais le Yorkshireman a instantanément changé le tempo avec une brillante manche qui a maintenu les hôtes dans le match.

Il a atteint son 21e siècle d’essai lors de la séance du soir et Trent Bridge est entré en éruption alors qu’il appréciait l’une de ses célébrations les plus passionnées, se frappant la poitrine et faisant des gestes à sa femme dans le sol.

À propos du capitaine des tests de l’Angleterre, Vaughan a ajouté: ” Joe Root est le seul frappeur de l’équipe qui, selon vous, est de la plus haute classe dans les tests.

« Comment il peut produire cette qualité sous pression, c’est parce qu’il a confiance en sa technique.

L’équipe de Virat Kohli poussera pour la victoire lors de la cinquième journée du premier Test (Photo: .)

“Il n’est pas allé pour cette poursuite contre la Nouvelle-Zélande parce qu’il n’était pas sûr de sa technique et ne voulait donc pas prendre le risque.

«Mais sa technique semblait tellement plus assurée aujourd’hui, il savait exactement ce qu’il faisait et cela signifiait qu’il pouvait être positif.

“D’où l’Angleterre était il y a deux jours jusqu’à ce qu’elle est maintenant, ils ont une lueur d’espoir de gagner grâce à leur capitaine.”

Quel que soit le résultat de ce match, l’Angleterre pourrait chercher à apporter quelques changements pour le Lord’s Test qui débutera jeudi.

Crawley a lutté dans le cricket d’essai depuis son superbe 267 contre le Pakistan l’été dernier, tandis que Lawrence a une moyenne de moins de 30 sur ses sept matchs à ce jour.

Vaughan “ne jouerait pas” Crawley ou Lawrence chez Lord’s, faisant basculer un rappel tant attendu pour Haseeb Hameed et un retour test pour Dawid Malan.

Zak Crawley a lutté depuis qu’il a marqué un double siècle contre le Pakistan (Photo: .)

“Zak Crawley pourrait être un joueur de test match de grande classe, mais il n’a pas assez de points”, a déclaré Vaughan. “Je ne jouerais pas Crawley au Lord’s mais il pourrait bien aller en Australie.

«Il pourrait convenir de sortir de cet environnement pendant un certain temps, jouer différents formats, peaufiner sa technique. Cela pourrait le rafraîchir.

« Dom Sibley a fait assez pour rester sur le côté, mais vous vous demandez jusqu’où il peut progresser. Il ne peut tout simplement pas passer à la vitesse supérieure et les quilleurs sont capables de le contrôler.

«Je ferais venir Haseeb Hameed pour Zak Crawley. Je ferais aussi venir Dawid Malan, mais il n’est clairement pas dans les plans de test de l’Angleterre.

“Dan Lawrence a la capacité de frapper des coups de haute qualité, mais cela ne vous dérangerait certainement pas de lui jouer au bowling au début de ses manches avec cette technique.”

