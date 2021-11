Michael Williams condamné pour incendie criminel contre la victime de R. Kelly

Un homme qui a admis avoir brûlé un SUV pour faire taire une femme qui devait témoigner contre un agresseur sexuel condamné depuis R. Kelly a été condamné à 8 ans de prison.

Michael Williams, 38 ans, a appris son sort mercredi dans une salle d’audience fédérale de Brooklyn. Il était descendu de sa ville natale de Valdosta, en Géorgie, à Kissimmee, en Floride, afin de mettre le feu à un véhicule, intimidant ainsi l’une des victimes de Kelly, ont déclaré les procureurs. L’incident s’est produit le 11 juin 2020.

Williams a versé de l’essence sur un SUV garé loué par le père de la femme – à l’extérieur de la maison où séjournait la victime. Il y avait quatre adultes dont la victime à la résidence, ainsi que deux enfants.

«La mère du témoin victime a appelé le 911 et a dit à l’opérateur du 911 que ses petits-enfants, dont les cris peuvent être entendus en arrière-plan de l’appel, étaient à la maison et qu’ils ne savaient pas s’il était sûr de rester dans la maison compte tenu du risque d’incendie. dehors », ont déclaré les procureurs. « Le véhicule, loué par le père de la victime, a été lourdement endommagé. Les enquêteurs sur les incendies ont également détecté un accélérateur le long du périmètre extérieur de la résidence. Williams avait déjà effectué des recherches sur Internet sur les propriétés de détonation des engrais et du carburant diesel, l’intimidation et la falsification de témoins, et les pays qui n’ont pas d’accords d’extradition avec les États-Unis.

La femme, que les procureurs ont identifiée comme Jane Doe, n’était pas au moment de la détermination de la peine. Procureur adjoint des États-Unis Maria Cruz Melendez lire une déclaration en son nom.

« C’est très malheureux de voir un homme perdre sa liberté, cependant, le crime qui a été commis était non seulement vicieux mais dérangeant », a-t-elle déclaré, selon les procureurs. « Mon état mental s’est considérablement détérioré à cause de la peur, de l’atteinte à la vie privée et de traumatismes, entre autres. À cause de vos actions, je vis dans la peur et j’ai dû déménager toute ma vie. Dans cette maison se trouvaient non seulement des adultes, mais aussi des animaux et des enfants de moins de 10 ans. Ma famille est traumatisée et a été en détresse à cause de cet acte illégal. J’espère que cet événement qui changera votre vie vous donnera le temps de réfléchir à vos actions.

Procureur des États-Unis pour le district oriental de New York Bréon la paix a déclaré mercredi dans un communiqué que Williams avait commis un « acte violent visant à semer la peur et à empêcher un témoin de témoigner au procès » et « avoir mis le feu au véhicule de la victime au milieu de la nuit » à l’extérieur d’une résidence occupée.

« Intimider les témoins et menacer la sécurité des victimes d’actes criminels sapent le tissu même de notre système judiciaire et ne seront jamais tolérés », a déclaré Peace. « Ce Bureau mettra toutes ses ressources à contribution contre ceux qui commettent des actes de violence dangereux pour réduire au silence les victimes et interférer avec l’administration de la justice.

Les jurés du tribunal fédéral de Brooklyn ont déclaré Kelly, 54 ans, coupable de racket et de trafic sexuel en septembre. Le chanteur a utilisé sa richesse et son pouvoir pour agresser sexuellement des femmes, des filles et des garçons, ont déclaré les procureurs.

[R. Kelly via Antonio Perez – Pool via .]

