Michael ‘Zombie Mike’ Hawkins est décédé par suicide: la police

L’affaire est classée contre un violeur accusé connu par certains sous le nom de « Zombie Mike ».

Des restes humains retrouvés en mars appartenaient à l’homme recherché dont le vrai nom était Michael Hawkins, ont annoncé vendredi des responsables de l’État de New York, confirmant finalement un soupçon d’août. Hawkins a reçu le surnom de « Zombie Mike » parce qu’il aurait eu une mauvaise hygiène.

Hawkins était recherché pour deux viols. Premièrement, il était soupçonné d’avoir agressé une femme handicapée en fauteuil roulant le 10 juin 2012, selon les autorités dans plusieurs rapports. Sa famille dormait dans une pièce voisine dans une résidence de Schenectady, NY lorsque l’attaque s’est produite. Cependant, elle a signalé le viol le lendemain et les autorités ont rapidement obtenu un mandat d’arrêt le 16 juin suivant.

Cependant, les autorités n’ont pas réellement arrêté Hawkins. Ils ont dit qu’il était un travailleur de carnaval itinérant qui pouvait s’allonger sur des restes de nourriture et qu’il était apparemment très difficile à retrouver. La recherche est allée aussi loin que la Géorgie et a été couverte par l’émission télévisée « In Pursuit with John Walsh ».

En novembre suivant, il a violé la femme d’un ami chez elle à Rotterdam, NY, ont indiqué les autorités.

Alors que les autorités sont restées frustrées, Hawkins a continué à publier des vidéos sur sa page YouTube, se représentant généralement en train de jouer de la musique. Le message le plus récent date du 14 décembre 2012.

Les enquêteurs finiront par trouver un Hawkins mal décomposé dans l’État de New York en mars de cette année. Des sources proches de l’affaire ont déclaré en août que les restes trouvés dans la ville de Niskayuna, NY, près de Consaul Road, étaient ceux de Hawkins, selon Albany, NY Times Union. La police a confirmé la découverte dans le dossier lors d’une conférence de presse vendredi.

La théorie des enquêteurs est que Hawkins s’est pendu à un arbre mais est tombé au sol alors que son corps se décomposait.

Affaire close sur l’affaire pénale de Michael ‘Zombie Mike’ Hawkins alors que @timesunion l’a signalé pour la première fois il y a deux mois. Voici le sergent-détective Niskayuna. Joseph Twitty lors d’une conférence de presse plus tôt dans la journée exposant certains des détails les plus importants. https://t.co/faAdjxyupD pic.twitter.com/i6zRGWkayO – Paul Nelson (@apaulnelson) 8 octobre 2021

Plus d’informations sur «Zombie Mike» de Nisky police spox ainsi que plusieurs autres organismes d’application de la loi, y compris @nyspolice et @USMarshals qui se préparaient à étendre leurs recherches lorsque ses restes squelettiques ainsi que d’autres effets personnels ont été trouvés dans les bois au large de Consaul Rd. pic.twitter.com/J5xrTyG1xI – Paul Nelson (@apaulnelson) 8 octobre 2021

La ceinture utilisée par Hawkins pour mettre fin à ses jours était toujours fragile, a déclaré le sergent-détective Niskayuna. Joseph Twitty. Hawkins avait sa pièce d’identité sur lui : une carte d’identité de l’État de New York et une carte d’employé. Les autorités ont définitivement confirmé l’identité de Hawkins en testant ses molaires contre l’ADN d’un parent, a déclaré Twitty.

Procureur de district du comté de Schenectady Robert Carney a déclaré que l’affaire était classée, mais il a exprimé des sentiments mitigés.

« Ce n’est pas la façon dont l’affaire aurait dû se terminer », a déclaré le procureur dans un rapport du Times Union. « Cela aurait été bien mieux, je pense, s’il était venu devant le tribunal et avait été responsable devant un tribunal de ce qu’il a fait, mais d’un autre côté, sa décision de faire ce qu’il a fait a épargné à ces deux femmes d’avoir à revivre ce qui s’est passé. à eux cette nuit-là.

[Screenshot via his Hawkins’s YouTube channel Mthug007]

