Michaela Coel revient sur le moment “incroyable” des Emmys avec Paapa Essiedu

Michaela coel vient de détruire son premier tapis rouge aux Emmy Awards.

L’actrice et scénariste n’est pas venue jouer dans un lubrique vert fluo de Christophe John Rogers le dimanche sept. 19. Christopher l’appelait “Mon ICNE personnelle” alors qu’il l’habillait d’une bralette Sulphur et d’une jupe colonne avec un nœud en soie drapé.

“Il l’a brisé”, a déclaré Michaela Karamo une! En direct du tapis rouge, expliquant qu’elle “est tombée amoureuse” du sketch. “C’est incroyable”, s’est exclamée Michaela à propos du look final, complété par un nœud et une traîne et des escarpins surligneurs assortis.

La star de I May Destroy You a déclaré qu’elle était “submergée de gratitude” d’être à la cérémonie. “Si j’y pense trop, je deviens émotive. Je compte beaucoup pour être entendue et écoutée si attentivement. Je suis très reconnaissante”, a-t-elle partagé.

C’est particulièrement “incroyable” et significatif pour elle d’être nominée pour la première fois aux côtés de la co-star Paapa Essiedu, qu’elle connaît depuis environ 12 ans.